Росфинмониторинг внес украинского журналиста Гордона в список террористов и экстремистов Фото: соцсети Дмитрия Гордона

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Украинский журналист Дмитрий Гордон внесен в список лиц и организаций, в отношении которых имеются сведения об их причастности к терроризму или экстремистской деятельности. Запись об этом появилась на официальном сайте Росфинмониторинга.

«Поиск по Перечню организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму — 3423. Гордон Дмитрий Ильич, 21.10.1667 г. р. г. Киев Украинской СССР», — указано на сайте федеральной службы.

На телеканале «Украина 24» вышло интервью с журналистом Дмитрием Гордоном. В его словах прозвучали призывы к насилию в отношении российских властей, а также военных. Кроме того, Гордон призвал использовать ядерное оружие против России. Позже высказывания Гордона, по поручению главы СК РФ Александра Бастрыкина, решили проверить на предмет призыва к насилию к российским военным. По итогам проверки на украинского журналиста возбуждено уголовное дело. Ему вменили публичные призывы к развязыванию войны, возбуждение ненависти по признаку национальности и распространение фейков о ВС России.

Россия ранее начала спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что главная цель спецоперации — защита населения Донбасса от многолетнего геноцида.

Официальный сайт Росфинмониторинга ФОТО: скриншот с официального сайта Росфинмониторинга