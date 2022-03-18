СК проверит слова журналиста Гордона о призыве к насилию

18 марта 2022 в 04:13 Размер текста - 17 +

Проверить Гордона поручил Александр Бастрыкин Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Высказывания украинского журналиста Дмитрия Гордона должны проверить на предмет призыва к насилию российских военных. Такое поручение дал глава Следственного комитета России (СК РФ) Александр Бастрыкин. «Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил Главному следственному управлению Следственного комитета Российской Федерации организовать проведение процессуальной проверки в отношении украинского телеведущего Дмитрия Гордона, который публично озвучил призывы к насилию в отношении российских военных», — говорится в сообщении, передает telegram-канал ведомства. В ходе проверки будут обнародованы все обстоятельства случившегося. Далее будет поставлен вопрос о возбуждении дела. Ранее на телеканале «Украина 24» вышло интервью с Дмитрием Гордоном. Там прозвучали его слова призыва к насилию в отношении российских властей и военных. Кроме того, Гордон призвал использовать ядерное оружие против России. Кроме него, со словами о геноциде русских выступил ведущий Фахрудин Шарафмал в эфире украинского телеканала. Военная спецоперация на Украине началась 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин доложил, что ее целью является «защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергались издевательствам, геноциду» со стороны Украины. Лидер РФ сообщил, что на Украине планируется провести демилитаризацию и денацификацию. Оккупация не является целью спецоперации. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Высказывания украинского журналиста Дмитрия Гордона должны проверить на предмет призыва к насилию российских военных. Такое поручение дал глава Следственного комитета России (СК РФ) Александр Бастрыкин. «Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил Главному следственному управлению Следственного комитета Российской Федерации организовать проведение процессуальной проверки в отношении украинского телеведущего Дмитрия Гордона, который публично озвучил призывы к насилию в отношении российских военных», — говорится в сообщении, передает telegram-канал ведомства. В ходе проверки будут обнародованы все обстоятельства случившегося. Далее будет поставлен вопрос о возбуждении дела. Ранее на телеканале «Украина 24» вышло интервью с Дмитрием Гордоном. Там прозвучали его слова призыва к насилию в отношении российских властей и военных. Кроме того, Гордон призвал использовать ядерное оружие против России. Кроме него, со словами о геноциде русских выступил ведущий Фахрудин Шарафмал в эфире украинского телеканала. Военная спецоперация на Украине началась 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин доложил, что ее целью является «защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергались издевательствам, геноциду» со стороны Украины. Лидер РФ сообщил, что на Украине планируется провести демилитаризацию и денацификацию. Оккупация не является целью спецоперации.