Свердловский омбудсмен рассказала о желаниях раненых на Украине

06 апреля 2022 в 21:45 Размер текста - 17 +

Омбудсмен Татьяна Мерзлякова встретилась с военными, получившими ранения во время спецоперации Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова встретилась с военными, раненными во время спецоперации на Украине. В беседе с URA.RU Мерзлякова отметила, что первое, о чем просят солдаты — позвонить родным и сообщить, что живы. Солдат привозят в 354-й окружной военный клинический госпиталь ЦВО и пятый военный госпиталь Росгвардии в Екатеринбурге. «Сегодня я встретилась с военными, которые получили ранения во время спецоперации на Украине. Я говорила с солдатами. Узнала, в чем нуждаются, какая требуется помощь. Большинство ребят просят позвонить родным и предупредить, что с ними все хорошо», — поделилась Мерзлякова. В Свердловскую область прибыло 159 военных. «На данный момент 20 человек уже выписаны. В реанимации сейчас нет ни одного солдата. Ребята уже идут на поправку. Им предлагают реабилитацию в санатории или отпуск по болезни домой. Наши медики пристально следят за здоровьем солдат», — сказала она. «Я обратила внимание на то, что среди ребят, с кем мне довелось пообщаться, нет солдат из городов-миллионников. Это обычные деревенские мальчики. Есть парень из маленькой деревни в Пермском крае, из Сургута (ХМАО), Чебаркуля (Челябинская область) и Ишимского района Тюменской области», — отметила омбудсмен. Татьяна Мерзлякова выделила работу общественных организаций. «Отдельной благодарности заслуживают волонтеры и благотворительные фонды. Вот сегодня ингушская и дагестанская диаспоры привезли солдатам свежих фруктов», — поделилась чиновница. Ранее URA.RU писало, что президент России Владимир Путин решил провести спецоперацию на Украине. Об этом он сказал в экстренном обращении к россиянам. Целями глава государства заявил демилитаризацию и денацификацию страны, а также защиту жителей Донбасса. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова встретилась с военными, раненными во время спецоперации на Украине. В беседе с URA.RU Мерзлякова отметила, что первое, о чем просят солдаты — позвонить родным и сообщить, что живы. Солдат привозят в 354-й окружной военный клинический госпиталь ЦВО и пятый военный госпиталь Росгвардии в Екатеринбурге. «Сегодня я встретилась с военными, которые получили ранения во время спецоперации на Украине. Я говорила с солдатами. Узнала, в чем нуждаются, какая требуется помощь. Большинство ребят просят позвонить родным и предупредить, что с ними все хорошо», — поделилась Мерзлякова. В Свердловскую область прибыло 159 военных. «На данный момент 20 человек уже выписаны. В реанимации сейчас нет ни одного солдата. Ребята уже идут на поправку. Им предлагают реабилитацию в санатории или отпуск по болезни домой. Наши медики пристально следят за здоровьем солдат», — сказала она. «Я обратила внимание на то, что среди ребят, с кем мне довелось пообщаться, нет солдат из городов-миллионников. Это обычные деревенские мальчики. Есть парень из маленькой деревни в Пермском крае, из Сургута (ХМАО), Чебаркуля (Челябинская область) и Ишимского района Тюменской области», — отметила омбудсмен. Татьяна Мерзлякова выделила работу общественных организаций. «Отдельной благодарности заслуживают волонтеры и благотворительные фонды. Вот сегодня ингушская и дагестанская диаспоры привезли солдатам свежих фруктов», — поделилась чиновница. Ранее URA.RU писало, что президент России Владимир Путин решил провести спецоперацию на Украине. Об этом он сказал в экстренном обращении к россиянам. Целями глава государства заявил демилитаризацию и денацификацию страны, а также защиту жителей Донбасса.