Росстат: сахар занимает первое место по росту цен в России

Цены на сахар за неделю выросли на 5,1% Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

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Сахар продолжает лидировать среди продуктов, на которые растут цены. Об этом сообщается на официальном сайте Росстата.

«Сахар пятую неделю лидирует по росту цен среди продуктов. На этой неделе цены выросли на 5,1%», — говорится в сообщении Росстата.

Россияне начали экстренно скупать сахар на фоне санкций, введенных из-за проведения спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что граждане России не останутся без поддержки государства в период санкций. На фоне ажиотажа магазины начали поднимать цены на продукты. В Федеральной антимонопольной службе сообщили, что проверят крупнейших производителей сахара из-за роста цен.