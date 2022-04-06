В Италии усилят охрану за виллой Соловьева

07 апреля 2022 в 02:53 Размер текста - 17 +

Принято решение усилить охрану за особняком российского телеведущего Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности В Италии постараются усилить контроль за виллой российского телеведущего Владимира Соловьева. Об этом сказано в сообщении префектуры провинции Комо. «В связи с происшествием… с недвижимой собственностью, замороженной в рамках ограничительных мер Евросоюза в отношении субъектов, приближенных к политико-экономическому истеблишменту России, вовлеченному в конфликт с Украиной, префект (Комо) Андреа Поликетти созвал срочное техническое совещание для координации между ответственными представителями полицейских сил провинции», — говорится в сообщении префектуры, передает РИА «Новости». На заседании решили «значительно усилить надзор со стороны правоохранительных органов в зонах, представляющих интерес». 6 апреля стало известно о том, что в Италии подожгли виллу Соловьева. На это указывали покрышки, обнаруженные на месте преступления. До этого финансовая гвардия Италии арестовала недвижимость телеведущего. Ранее Владимир Соловьев был включен в санкционные списки Евросоюза из-за начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Телеведущий Владимир Соловьев тогда заявил корреспонденту URA.RU, что спокойно относится к введению против него санкций. Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В Италии постараются усилить контроль за виллой российского телеведущего Владимира Соловьева. Об этом сказано в сообщении префектуры провинции Комо. «В связи с происшествием… с недвижимой собственностью, замороженной в рамках ограничительных мер Евросоюза в отношении субъектов, приближенных к политико-экономическому истеблишменту России, вовлеченному в конфликт с Украиной, префект (Комо) Андреа Поликетти созвал срочное техническое совещание для координации между ответственными представителями полицейских сил провинции», — говорится в сообщении префектуры, передает РИА «Новости». На заседании решили «значительно усилить надзор со стороны правоохранительных органов в зонах, представляющих интерес». 6 апреля стало известно о том, что в Италии подожгли виллу Соловьева. На это указывали покрышки, обнаруженные на месте преступления. До этого финансовая гвардия Италии арестовала недвижимость телеведущего. Ранее Владимир Соловьев был включен в санкционные списки Евросоюза из-за начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Телеведущий Владимир Соловьев тогда заявил корреспонденту URA.RU, что спокойно относится к введению против него санкций.