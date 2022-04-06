В ООН призвали расследовать убийства пленных российских солдат

Все сообщения о нарушениях прав человека на Украине должны быть полностью расследованы. Такой ответ дал официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, отвечая на просьбу прокомментировать видео с расправой националистов на пленными российскими военными.
«Все сообщения о нарушениях прав человека должны быть тщательно расследованы», — сказал Дюжаррик. Информацию передает РИА «Новости».
6 марта Газета New York Times заявила, что ей удалось установить подлинность появившегося в соцсетях в понедельник видео, на котором националисты ВСУ выстрелами в упор добивают раненых российских военнослужащих. Видео снято в деревне к западу от Киева, вблизи к Буче. Видео, на котором украинские солдаты с особой жестокостью убивают российских военных, появилось в понедельник. На записи видно, как одного из солдат украинцы добивают несколькими выстрелами.
Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация, а также помощь республикам Донбасса. С украинской стороны, по жалобам народной милиции ЛНР и ДНР, продолжаются обстрелы мирных жителей Донбасса системами залпового огня «Град», «Ураган» и неизбирательными авиаракетами и авиабомбами, зафиксированы десятки жертв среди гражданского населения. Свидетельства преступлений националистов и сочувствующих им чиновников собирает и публикует общественный проект «Трибунал».
Все сообщения о нарушениях прав человека на Украине должны быть полностью расследованы. Такой ответ дал официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, отвечая на просьбу прокомментировать видео с расправой националистов на пленными российскими военными. «Все сообщения о нарушениях прав человека должны быть тщательно расследованы», — сказал Дюжаррик. Информацию передает РИА «Новости». 6 марта Газета New York Times заявила, что ей удалось установить подлинность появившегося в соцсетях в понедельник видео, на котором националисты ВСУ выстрелами в упор добивают раненых российских военнослужащих. Видео снято в деревне к западу от Киева, вблизи к Буче. Видео, на котором украинские солдаты с особой жестокостью убивают российских военных, появилось в понедельник. На записи видно, как одного из солдат украинцы добивают несколькими выстрелами. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация, а также помощь республикам Донбасса. С украинской стороны, по жалобам народной милиции ЛНР и ДНР, продолжаются обстрелы мирных жителей Донбасса системами залпового огня «Град», «Ураган» и неизбирательными авиаракетами и авиабомбами, зафиксированы десятки жертв среди гражданского населения. Свидетельства преступлений националистов и сочувствующих им чиновников собирает и публикует общественный проект «Трибунал».