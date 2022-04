NYT доказала подлинность видео расправы нацистов над солдатами РФ

NYT доказала подлинность видео расправы нацистов над солдатами РФ Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Газета New York Times заявила, что ей удалось установить подлинность появившегося в соцсетях в понедельник видео, на котором националисты ВСУ выстрелами в упор добивают раненых российских военнослужащих. Видео снято в деревне к западу от Киева, вблизи к Буче, пишет NYT. «Видео‎‎, размещенное в интернете‎‎ и проверенное The New York Times, похоже, показывает группу украинских военных, убивающих захваченных российских солдат возле деревни к западу от Киева», — пишет газета. Говоря о жертвах, авторы пишут, что «все они одеты в камуфляж, а трое имеют белые нарукавные повязки, которые обычно носят российские войска», у некоторых пленных связаны руки. Поблизости также стоит бронемашина типа БМД-2 с символом V — одним из символов российской спецоперации. По информации NYT, видео было снято на дороге к северу от села Дмитровка, примерно в семи милях (около 11 километров) к юго-западу от Бучи. ‎Украинских солдат можно узнать по нашивкам на флагах, синим повязкам и повторяющимся националистическим лозунгам. «Их подразделение неясно, но на видео убийства один из мужчин называет некоторых из них „парнями из Белгравии", вероятно, имея в виду жилой комплекс под названием Белгравия, расположенный в нескольких сотнях ярдов от инцидента», — заключили в газете.‎ Ранее в соцсетях появилось видео , на котором украинские солдаты с особой жестокостью убивают российских военных. На записи видно, как одного из солдат украинцы добивают несколькими выстрелами. Руки другого связаны за спиной, то есть человек был в плену и уже не представлял никакой угрозы. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация, а также помощь республикам Донбасса. С украинской стороны, по жалобам народной милиции ЛНР и ДНР, продолжаются обстрелы мирных жителей Донбасса системами залпового огня «Град», «Ураган» и неизбирательными авиаракетами и авиабомбами, зафиксированы десятки жертв среди гражданского населения. Свидетельства преступлений националистов и сочувствующих им чиновников собирает и публикует общественный проект «Трибунал».

