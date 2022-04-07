Офицер успел вывести бойцов из-под огня, но погиб сам (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Уроженец Тюмени — 23-летний лейтенант Александр Слепнев — погиб во время минирования дамбы в Херсонской области на Украине. Офицер успел вывести личный состав из-под огня противника, но сам получил смертельное ранение. Об этом на похоронах в городе Талица Свердловской области рассказал его сослуживец, замполит Павел Маурин.

«Мне посчастливилось быть другом Александра, знать его. Это был грамотный, толковый офицер, знающий свое дело. С первых же месяцев службы он командовал группой разминирования по Волгоградской области. Лично им было обезврежено и уничтожено множество снарядов времен Великой Отечественной войны», — сказал во время прощального слова представитель в/ч 22220, замкомандира роты по военно-политической работе, старший лейтенант Павел Маурин.

Офицер рассказал, что во время российской спецоперации на Украине Александр Слепнев выполнял задачи непосредственно на линии соприкосновения с противником. Маурин подчеркнул, что лейтенант командовал саперами, не допуская потерь личного состава.

«31 марта 2022 года при выполнении спецзадачи по минированию дамбы в районе поселка Александровка Херсонской области Александр Слепнев выполнил задачу, осуществил вывод личного состава, но был замечен противником. По ним начался артиллерийский обстрел, в ходе которого Слепнев получил смертельное ранение», — сказал Павел Маурин и выразил соболезнования семье от лица командования и личного состава саперного батальона и 20-й мотострелковой дивизии.

Александр Слепнев родился в селе Калмакское Тюменской области и провел там детство. Юноша со школьной скамьи решил стать военным, позже он окончил высшее военно-инженерное командное училище в Тюмени. Похоронили лейтенанта в городе Талица Свердловской области, где живут его родители. Посмертно сапер награжден орденом Мужества. Память о герое намерены увековечить в его родном селе.

Российская спецоперация на Украине идет с 24 февраля. Как подчеркивают в Минобороны РФ, в ней принимают участие только военнослужащие по контракту. Президент России Владимир Путин отмечал, что главная цель спецоперации — помощь людям Донбасса, которые в течение почти восьми лет подвергаются блокаде, карательным акциям, терактам и обстрелам.

Фото: соцсети

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