В Кургане тормозится финансирование стройки самой большой школы

Планируется, что школа в Заозерном будет рассчитана на 1500 мест (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Администрации Кургана не будут выделять в 2022 году запланированные 450 млн рублей, которые, в том числе, были предназначены для строительства самой большой школы в городе. Данная информация размещена на сайте городской администрации.

«Утвердить дополнительное соглашение <…> к Соглашению о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету <…> на реализацию мероприятий по содействию создания новых мест в общеобразовательных организациях, в том числе на строительство объекта „Общеобразовательная организация на 1500 мест в г. Курган, 12 микрорайон“ <…> В пункте 2.1 слова „в 2022 году 450 957 882 рубля 00 копеек“ заменить словами „в 2022 году 0 рублей 00 копеек“», — указано в постановлении, размещенном на сайте мэрии.

В документе указано, что в 2021 году на эти цели уже была предоставлена субсидия в размере более 453 млн рублей. Вопросы по теме были направлены в пресс-службу городской администрации. Представители мэрии сообщили, что дадут ответ.

Строительство новой школы на 1500 мест анонсировали в начале 2021 года. Компанию, которая согласилась построить самую большую школу в городе, удалось найти с четвертой попытки. Депутаты гордумы в октябре решили дополнительно выделить на ее строительство 100 млн рублей. Сотрудники мэрии заявляли, что «застройщик обещает сделать все возможное, чтобы построить школу к концу 2022 года».