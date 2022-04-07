07 апреля 2022
06 апреля 2022

Бюджетной структуре ЯНАО предоставили автономию

© Служба новостей «URA.RU»
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Власти ЯНАО выделят для Окружного молодежного центра 7 миллионов рублей Фото:

Власти ЯНАО реорганизуют бюджетное учреждение «Окружной молодежный центр» в автономную некоммерческую организацию. Организация будет освобождена от налогов на прибыль и имущество. Об это сообщаться в опубликованном документе.

«Создать автономную некоммерческую организацию „Окружной молодежный центр“ путем учреждения в целях предоставления услуг в сфере молодежной политики и туристической деятельности, направленные на развитие молодежного движения в ЯНАО», — говорится в тексте документа. После подписания документа губернатором ЯНАО Дмитрием Артюховым будет выделена субсидия на семь миллионов рублей для оплаты зарплат сотрудникам, аренды за имущество, а также рекламных услуг.

Окружной молодежный центр будет работать по упрощенной системе налогообложения, что позволит ему увеличить бюджет и распределить его для приобретения техники, мебели, оборудования. Основной штат будет сохранен. Учредителем автономной некоммерческой организации выступит департамент молодежной политики и туризма ЯНАО.

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Власти ЯНАО реорганизуют бюджетное учреждение «Окружной молодежный центр» в автономную некоммерческую организацию. Организация будет освобождена от налогов на прибыль и имущество. Об это сообщаться в опубликованном документе. «Создать автономную некоммерческую организацию „Окружной молодежный центр“ путем учреждения в целях предоставления услуг в сфере молодежной политики и туристической деятельности, направленные на развитие молодежного движения в ЯНАО», — говорится в тексте документа. После подписания документа губернатором ЯНАО Дмитрием Артюховым будет выделена субсидия на семь миллионов рублей для оплаты зарплат сотрудникам, аренды за имущество, а также рекламных услуг. Окружной молодежный центр будет работать по упрощенной системе налогообложения, что позволит ему увеличить бюджет и распределить его для приобретения техники, мебели, оборудования. Основной штат будет сохранен. Учредителем автономной некоммерческой организации выступит департамент молодежной политики и туризма ЯНАО.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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