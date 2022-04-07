Бюджетной структуре ЯНАО предоставили автономию

Власти ЯНАО выделят для Окружного молодежного центра 7 миллионов рублей Фото: Размик Закарян © URA.RU

Власти ЯНАО реорганизуют бюджетное учреждение «Окружной молодежный центр» в автономную некоммерческую организацию. Организация будет освобождена от налогов на прибыль и имущество. Об это сообщаться в опубликованном документе.

«Создать автономную некоммерческую организацию „Окружной молодежный центр“ путем учреждения в целях предоставления услуг в сфере молодежной политики и туристической деятельности, направленные на развитие молодежного движения в ЯНАО», — говорится в тексте документа. После подписания документа губернатором ЯНАО Дмитрием Артюховым будет выделена субсидия на семь миллионов рублей для оплаты зарплат сотрудникам, аренды за имущество, а также рекламных услуг.

Окружной молодежный центр будет работать по упрощенной системе налогообложения, что позволит ему увеличить бюджет и распределить его для приобретения техники, мебели, оборудования. Основной штат будет сохранен. Учредителем автономной некоммерческой организации выступит департамент молодежной политики и туризма ЯНАО.