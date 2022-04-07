Командир батальона «Ахмат»: «Кадыров прикажет — пойдем на Киев»

Апти Болотханов — о тактике националистов, зачистке Мариуполя и чеченоговорящих наемниках

07 апреля 2022 в 19:03 Размер текста - 17 +

Более пяти тысяч чеченских добровольцев задействованы в направлении Мариуполя Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU статья из сюжета Спецоперация РФ на Украине Чеченский батальон «Ахмат» намерен до конца апреля завершить зачистку Мариуполя, крупнейшего города Донбасса, бывшего под контролем вооруженных сил Украины (ВСУ) и националистов. Как заявил его командир Апти Болотханов в интервью URA.RU, он не знает, какой будет следующая задача, но если глава республики Рамзан Кадыров прикажет, бойцы готовы идти, на Киев или любой другой город. По его словам, операция завершилась бы намного раньше, если бы украинские националисты не прятались за мирных жителей. — За Мариуполь с 2014 года идут самые жестокие бои между Украиной и Донецкой народной республики. 7 марта представители ДНР объявили, что город окружен. Сейчас РФ и ДНР ведут бои за его освобождение. Есть понимание, когда все завершится? Бойцы батальона «Ахмат» планируют завершить зачистку Мариуполя и вернуться на родину к Ураза-Байраму Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU — По нашим наблюдениям, город уже почти весь наш. А так, полностью открыться не можем, конечно. Но скоро закончится, на днях. На праздник Ураза-байрам [в честь окончания месяца поста Рамадан, в 2022 году приходится на 2 мая] собираемся быть дома. — Как вас встретили жители Мариуполя? — Местные жители в начале, конечно, не понимали нас, а сейчас сами подходят к нам. Мы даем им информацию, где и что, когда появляется у нас. Помогаем тоже, чем можем: лекарствами, продуктами. — Какой будет следующая цель после освобождения Мариуполя? — Одно скажу: я — не политик, я — воин. У нас есть задача по Донбассу, мы выполняем. Если Рамзан Ахматович [Кадыров, глава Чечни] нам поставит задачу идти на Киев, мы пойдем. Пойдем хоть куда. — Что вы думаете о чеченцах, воюющих на стороне ВСУ? По словам командира батальона «Ахмат», настоящие чеченцы — на стороне России Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU — На той стороне чеченцы не воюют. Чеченцы — тут, а на той стороне — это чеченоговорящие, так скажем. Они то, что начали в Чечне — своих же друзей, ребят, которых обманули — бросили и убежали в Европу. Говорят, кто-то приехал оттуда [на Украину], кто-то уже был в Киеве. Что о них можно говорить, что они могут сделать здесь, если они с Чечни убежали. Мы зовем их сюда или куда им удобно воевать с нами, они же этого хотят. Пускай попробуют, посмотрим, на что они способны. Но дома они ничего не смогли сделать. — Как оцениваете подготовку ВСУ? — До того, как мы сюда [на Донбасс] приехали, всякие легенды бывали о них. Но никакого достойного сопротивления мы не встретили: они прячутся за спинами мирных жителей. Если бы мирных жителей тут не было, операция давно закончилась бы. Из-за этого нам бывало чуть трудно, потому что надо было действовать осторожно: люди — во всех домах, в подвалах. Достойного противника мы всегда уважали, но тут что-то не чувствуем мы [его присутствия]. — Брал ли «Ахмат» в плен иностранных наемников Украины? Если бы ВСУ и националисты не прятались за мирными жителями, спецоперация была бы уже закончена Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU — Наемники нам не попадались. А тех, кто нам попадается, мы отдаем местным властям — ДНР. Мы их не допрашиваем. Ими занимаются местные органы. С 24 февраля Россия проводит спецоперацию на Украине. Как ранее заявлял президент РФ Владимир Путин, цель — освобождение жителей Донецкой и Луганской народных республик после восьмилетнего геноцида. В конце февраля глава Кадыров заявил, что в качестве добровольцев на Украину отправятся чеченские военные. 4 апреля в Чеченской Республике был объявлен второй сбор бойцов. 6 апреля Кадыров сообщил, что российские военные в Мариуполе перешли от боевых задач среди многоэтажных домов к работе в частном секторе. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Чеченский батальон «Ахмат» намерен до конца апреля завершить зачистку Мариуполя, крупнейшего города Донбасса, бывшего под контролем вооруженных сил Украины (ВСУ) и националистов. Как заявил его командир Апти Болотханов в интервью URA.RU, он не знает, какой будет следующая задача, но если глава республики Рамзан Кадыров прикажет, бойцы готовы идти, на Киев или любой другой город. По его словам, операция завершилась бы намного раньше, если бы украинские националисты не прятались за мирных жителей. — За Мариуполь с 2014 года идут самые жестокие бои между Украиной и Донецкой народной республики. 7 марта представители ДНР объявили, что город окружен. Сейчас РФ и ДНР ведут бои за его освобождение. Есть понимание, когда все завершится? — По нашим наблюдениям, город уже почти весь наш. А так, полностью открыться не можем, конечно. Но скоро закончится, на днях. На праздник Ураза-байрам [в честь окончания месяца поста Рамадан, в 2022 году приходится на 2 мая] собираемся быть дома. — Как вас встретили жители Мариуполя? — Местные жители в начале, конечно, не понимали нас, а сейчас сами подходят к нам. Мы даем им информацию, где и что, когда появляется у нас. Помогаем тоже, чем можем: лекарствами, продуктами. — Какой будет следующая цель после освобождения Мариуполя? — Одно скажу: я — не политик, я — воин. У нас есть задача по Донбассу, мы выполняем. Если Рамзан Ахматович [Кадыров, глава Чечни] нам поставит задачу идти на Киев, мы пойдем. Пойдем хоть куда. — Что вы думаете о чеченцах, воюющих на стороне ВСУ? — На той стороне чеченцы не воюют. Чеченцы — тут, а на той стороне — это чеченоговорящие, так скажем. Они то, что начали в Чечне — своих же друзей, ребят, которых обманули — бросили и убежали в Европу. Говорят, кто-то приехал оттуда [на Украину], кто-то уже был в Киеве. Что о них можно говорить, что они могут сделать здесь, если они с Чечни убежали. Мы зовем их сюда или куда им удобно воевать с нами, они же этого хотят. Пускай попробуют, посмотрим, на что они способны. Но дома они ничего не смогли сделать. — Как оцениваете подготовку ВСУ? — До того, как мы сюда [на Донбасс] приехали, всякие легенды бывали о них. Но никакого достойного сопротивления мы не встретили: они прячутся за спинами мирных жителей. Если бы мирных жителей тут не было, операция давно закончилась бы. Из-за этого нам бывало чуть трудно, потому что надо было действовать осторожно: люди — во всех домах, в подвалах. Достойного противника мы всегда уважали, но тут что-то не чувствуем мы [его присутствия]. — Брал ли «Ахмат» в плен иностранных наемников Украины? — Наемники нам не попадались. А тех, кто нам попадается, мы отдаем местным властям — ДНР. Мы их не допрашиваем. Ими занимаются местные органы. С 24 февраля Россия проводит спецоперацию на Украине. Как ранее заявлял президент РФ Владимир Путин, цель — освобождение жителей Донецкой и Луганской народных республик после восьмилетнего геноцида. В конце февраля глава Кадыров заявил, что в качестве добровольцев на Украину отправятся чеченские военные. 4 апреля в Чеченской Республике был объявлен второй сбор бойцов. 6 апреля Кадыров сообщил, что российские военные в Мариуполе перешли от боевых задач среди многоэтажных домов к работе в частном секторе.