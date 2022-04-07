Россия досрочно прекратила работу в Совете по правам человека ООН

Россия досрочно прекратила работу в Совете по правам человека (СПЧ) при Организации объединенных наций (ООН). Об этом сообщил заместитель постоянного представителя РФ при ООН Геннадий Кузьмин.
Представительство России при ООН сложит свои полномочия в СПЧ 7 апреля, заявил Геннадий Кузьмин на заседании Генассамблеи, передает РИА «Новости». «Российская сторона рассматривает принятую Генассамблеей ООН резолюцию о приостановлении членства России в СПЧ ООН в качестве неправомерного и политически мотивированного шага в целях демонстративного наказания суверенного государства — члена ООН, осуществляющего независимую внутреннюю и внешнюю политику», — добавил он.
Страны Европы и другие государства начали вводить санкции против РФ из-за спецоперации на Украине. Целью ограничений является отмена России, заявлял президент РФ Владимир Путин. Ранее сообщалось, что Генассамблея ООН приостановила участие России в СПЧ. Резолюцию об исключении РФ поддержали 93 государства.
Россия досрочно прекратила работу в Совете по правам человека (СПЧ) при Организации объединенных наций (ООН). Об этом сообщил заместитель постоянного представителя РФ при ООН Геннадий Кузьмин. Представительство России при ООН сложит свои полномочия в СПЧ 7 апреля, заявил Геннадий Кузьмин на заседании Генассамблеи, передает РИА «Новости». «Российская сторона рассматривает принятую Генассамблеей ООН резолюцию о приостановлении членства России в СПЧ ООН в качестве неправомерного и политически мотивированного шага в целях демонстративного наказания суверенного государства — члена ООН, осуществляющего независимую внутреннюю и внешнюю политику», — добавил он. Страны Европы и другие государства начали вводить санкции против РФ из-за спецоперации на Украине. Целью ограничений является отмена России, заявлял президент РФ Владимир Путин. Ранее сообщалось, что Генассамблея ООН приостановила участие России в СПЧ. Резолюцию об исключении РФ поддержали 93 государства.