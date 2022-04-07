07 апреля 2022

Россия досрочно прекратила работу в Совете по правам человека ООН

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Открытая лицензия на 04.08.2015. ООН., оон, совет безопасности
Россия досрочно сложила полномочия в СПЧ ООН после принятия резолюции об ее исключении Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Россия досрочно прекратила работу в Совете по правам человека (СПЧ) при Организации объединенных наций (ООН). Об этом сообщил заместитель постоянного представителя РФ при ООН Геннадий Кузьмин.

Представительство России при ООН сложит свои полномочия в СПЧ 7 апреля, заявил Геннадий Кузьмин на заседании Генассамблеи, передает РИА «Новости». «Российская сторона рассматривает принятую Генассамблеей ООН резолюцию о приостановлении членства России в СПЧ ООН в качестве неправомерного и политически мотивированного шага в целях демонстративного наказания суверенного государства — члена ООН, осуществляющего независимую внутреннюю и внешнюю политику», — добавил он.

Страны Европы и другие государства начали вводить санкции против РФ из-за спецоперации на Украине. Целью ограничений является отмена России, заявлял президент РФ Владимир Путин. Ранее сообщалось, что Генассамблея ООН приостановила участие России в СПЧ. Резолюцию об исключении РФ поддержали 93 государства.

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Россия досрочно прекратила работу в Совете по правам человека (СПЧ) при Организации объединенных наций (ООН). Об этом сообщил заместитель постоянного представителя РФ при ООН Геннадий Кузьмин. Представительство России при ООН сложит свои полномочия в СПЧ 7 апреля, заявил Геннадий Кузьмин на заседании Генассамблеи, передает РИА «Новости». «Российская сторона рассматривает принятую Генассамблеей ООН резолюцию о приостановлении членства России в СПЧ ООН в качестве неправомерного и политически мотивированного шага в целях демонстративного наказания суверенного государства — члена ООН, осуществляющего независимую внутреннюю и внешнюю политику», — добавил он. Страны Европы и другие государства начали вводить санкции против РФ из-за спецоперации на Украине. Целью ограничений является отмена России, заявлял президент РФ Владимир Путин. Ранее сообщалось, что Генассамблея ООН приостановила участие России в СПЧ. Резолюцию об исключении РФ поддержали 93 государства.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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