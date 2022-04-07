ООН приостановила участие России в совете по правам человека

В ООН проголосовали за отстранение России Фото: Официальный сайт президента Украины

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Генассамблея ООН приостановила участие России в совете организации по правам человека (СПЧ). Заседание генассамблеи прошло 7 апреля.

За резолюцию проголосовали 93 страны. Против были 24 государства, еще 58 воздержались. Трансляция заседания велась на youtube-канале ООН.

Проект резолюции об отстранении России подготовили США и другие страны Запада. Ранее первый заместитель постоянного представителя РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский заявил, что ООН может столкнуться с разрушительными последствиями в случае отстранения России от участия в СПЧ.

Страны Европы и другие государства начали вводить санкции против РФ из-за спецоперации на Украине. Целью ограничений является отмена России, заявлял президент РФ Владимир Путин.