ООН приостановила участие России в совете по правам человека

Генассамблея ООН приостановила участие России в совете организации по правам человека (СПЧ). Заседание генассамблеи прошло 7 апреля.
За резолюцию проголосовали 93 страны. Против были 24 государства, еще 58 воздержались. Трансляция заседания велась на youtube-канале ООН.
Проект резолюции об отстранении России подготовили США и другие страны Запада. Ранее первый заместитель постоянного представителя РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский заявил, что ООН может столкнуться с разрушительными последствиями в случае отстранения России от участия в СПЧ.
Страны Европы и другие государства начали вводить санкции против РФ из-за спецоперации на Украине. Целью ограничений является отмена России, заявлял президент РФ Владимир Путин.
Генассамблея ООН приостановила участие России в совете организации по правам человека (СПЧ). Заседание генассамблеи прошло 7 апреля. За резолюцию проголосовали 93 страны. Против были 24 государства, еще 58 воздержались. Трансляция заседания велась на youtube-канале ООН. Проект резолюции об отстранении России подготовили США и другие страны Запада. Ранее первый заместитель постоянного представителя РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский заявил, что ООН может столкнуться с разрушительными последствиями в случае отстранения России от участия в СПЧ. Страны Европы и другие государства начали вводить санкции против РФ из-за спецоперации на Украине. Целью ограничений является отмена России, заявлял президент РФ Владимир Путин.