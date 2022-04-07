ООН приостановила участие России в совете по правам человека

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Официальный сайт президента Украины, оон
В ООН проголосовали за отстранение России Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

Генассамблея ООН приостановила участие России в совете организации по правам человека (СПЧ). Заседание генассамблеи прошло 7 апреля.

За резолюцию проголосовали 93 страны. Против были 24 государства, еще 58 воздержались. Трансляция заседания велась на youtube-канале ООН.

Проект резолюции об отстранении России подготовили США и другие страны Запада. Ранее первый заместитель постоянного представителя РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский заявил, что ООН может столкнуться с разрушительными последствиями в случае отстранения России от участия в СПЧ.

Страны Европы и другие государства начали вводить санкции против РФ из-за спецоперации на Украине. Целью ограничений является отмена России, заявлял президент РФ Владимир Путин.

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Генассамблея ООН приостановила участие России в совете организации по правам человека (СПЧ). Заседание генассамблеи прошло 7 апреля. За резолюцию проголосовали 93 страны. Против были 24 государства, еще 58 воздержались. Трансляция заседания велась на youtube-канале ООН. Проект резолюции об отстранении России подготовили США и другие страны Запада. Ранее первый заместитель постоянного представителя РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский заявил, что ООН может столкнуться с разрушительными последствиями в случае отстранения России от участия в СПЧ. Страны Европы и другие государства начали вводить санкции против РФ из-за спецоперации на Украине. Целью ограничений является отмена России, заявлял президент РФ Владимир Путин.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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