Блинкен: лишение России членства в СПЧ ООН — исправление ошибки

08 апреля 2022 в 05:16 Размер текста - 17 +

По словам Энтони Блинкена, России было не место в СПЧ ООН Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Остановка членства России в Совете по правам человека (СПЧ) при Организации объединенных наций (ООН) является лишь исправлением ошибки. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. «Страна, совершающая грубые и систематические нарушения прав человека, не должна входить в состав органа, задачей которого является защита этих прав. Сегодня ошибка была исправлена», — сказал Энтони Блинкен во время брифинга с министрами иностранных дел стран-членов НАТО. Страны Европы и другие государства начали вводить санкции против РФ из-за спецоперации на Украине. Целью ограничений является отмена России, заявлял президент РФ Владимир Путин. Ранее сообщалось, что Генассамблея ООН приостановила участие России в СПЧ. Резолюцию об исключении РФ поддержали 93 государства. Затем Россия досрочно прекратила свою работу в СПЧ ООН. Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Остановка членства России в Совете по правам человека (СПЧ) при Организации объединенных наций (ООН) является лишь исправлением ошибки. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. «Страна, совершающая грубые и систематические нарушения прав человека, не должна входить в состав органа, задачей которого является защита этих прав. Сегодня ошибка была исправлена», — сказал Энтони Блинкен во время брифинга с министрами иностранных дел стран-членов НАТО. Страны Европы и другие государства начали вводить санкции против РФ из-за спецоперации на Украине. Целью ограничений является отмена России, заявлял президент РФ Владимир Путин. Ранее сообщалось, что Генассамблея ООН приостановила участие России в СПЧ. Резолюцию об исключении РФ поддержали 93 государства. Затем Россия досрочно прекратила свою работу в СПЧ ООН.