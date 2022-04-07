Блинкен: лишение России членства в СПЧ ООН — исправление ошибки

Остановка членства России в Совете по правам человека (СПЧ) при Организации объединенных наций (ООН) является лишь исправлением ошибки. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
«Страна, совершающая грубые и систематические нарушения прав человека, не должна входить в состав органа, задачей которого является защита этих прав. Сегодня ошибка была исправлена», — сказал Энтони Блинкен во время брифинга с министрами иностранных дел стран-членов НАТО.
Остановка членства России в Совете по правам человека (СПЧ) при Организации объединенных наций (ООН) является лишь исправлением ошибки. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. «Страна, совершающая грубые и систематические нарушения прав человека, не должна входить в состав органа, задачей которого является защита этих прав. Сегодня ошибка была исправлена», — сказал Энтони Блинкен во время брифинга с министрами иностранных дел стран-членов НАТО. Страны Европы и другие государства начали вводить санкции против РФ из-за спецоперации на Украине. Целью ограничений является отмена России, заявлял президент РФ Владимир Путин. Ранее сообщалось, что Генассамблея ООН приостановила участие России в СПЧ. Резолюцию об исключении РФ поддержали 93 государства. Затем Россия досрочно прекратила свою работу в СПЧ ООН.