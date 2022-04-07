07 апреля 2022

Блинкен: лишение России членства в СПЧ ООН — исправление ошибки

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Официальный сайт президента Украины. Москва, украинские военные, блинкен энтони
По словам Энтони Блинкена, России было не место в СПЧ ООН Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Остановка членства России в Совете по правам человека (СПЧ) при Организации объединенных наций (ООН) является лишь исправлением ошибки. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

«Страна, совершающая грубые и систематические нарушения прав человека, не должна входить в состав органа, задачей которого является защита этих прав. Сегодня ошибка была исправлена», — сказал Энтони Блинкен во время брифинга с министрами иностранных дел стран-членов НАТО.

Страны Европы и другие государства начали вводить санкции против РФ из-за спецоперации на Украине. Целью ограничений является отмена России, заявлял президент РФ Владимир Путин. Ранее сообщалось, что Генассамблея ООН приостановила участие России в СПЧ. Резолюцию об исключении РФ поддержали 93 государства. Затем Россия досрочно прекратила свою работу в СПЧ ООН.

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Остановка членства России в Совете по правам человека (СПЧ) при Организации объединенных наций (ООН) является лишь исправлением ошибки. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. «Страна, совершающая грубые и систематические нарушения прав человека, не должна входить в состав органа, задачей которого является защита этих прав. Сегодня ошибка была исправлена», — сказал Энтони Блинкен во время брифинга с министрами иностранных дел стран-членов НАТО. Страны Европы и другие государства начали вводить санкции против РФ из-за спецоперации на Украине. Целью ограничений является отмена России, заявлял президент РФ Владимир Путин. Ранее сообщалось, что Генассамблея ООН приостановила участие России в СПЧ. Резолюцию об исключении РФ поддержали 93 государства. Затем Россия досрочно прекратила свою работу в СПЧ ООН.
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