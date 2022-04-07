Байден назвал Россию «международным изгоем» за исключение из СПЧ

08 апреля 2022 в 05:30 Размер текста - 17 +

По мнению Джо Байдена, России не место в СПЧ ООН Фото: Patrick Semansky AP/TASS новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Изгнание России из Совета по правам человека (СПЧ) при Организации объединенных наций (ООН) демонстрирует то, как президент России Владимир Путин «сделал» Россию «международным изгоем». Об этом заявил американский лидер Джо Байден. «Я приветствую сегодняшнее подавляющее большинство голосов на Генассамблее ООН за исключение России из СПЧ. Это значимый шаг со стороны международного сообщества, еще раз демонстрирующий то, как Путин сделал Россию международным изгоем», — приводит слова Джо Байдена пресс-служба Белого дома. Он отметил, что США тесно сотрудничали с другими странами для того, чтобы провести это голосование. По его мнению, «Россия грубо нарушает права человека, российские войска совершают военные преступления», потому ей не место в Совете по правам человека ООН. Страны Европы и другие государства начали вводить санкции против РФ из-за спецоперации на Украине. Целью ограничений является отмена России, заявлял президент РФ Владимир Путин. Ранее сообщалось, что Генассамблея ООН приостановила участие России в СПЧ. Резолюцию об исключении РФ поддержали 93 государства. Затем Россия досрочно прекратила свою работу в СПЧ ООН. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что исключение РФ из СПЧ ООН — исправление ошибки. Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Изгнание России из Совета по правам человека (СПЧ) при Организации объединенных наций (ООН) демонстрирует то, как президент России Владимир Путин «сделал» Россию «международным изгоем». Об этом заявил американский лидер Джо Байден. «Я приветствую сегодняшнее подавляющее большинство голосов на Генассамблее ООН за исключение России из СПЧ. Это значимый шаг со стороны международного сообщества, еще раз демонстрирующий то, как Путин сделал Россию международным изгоем», — приводит слова Джо Байдена пресс-служба Белого дома. Он отметил, что США тесно сотрудничали с другими странами для того, чтобы провести это голосование. По его мнению, «Россия грубо нарушает права человека, российские войска совершают военные преступления», потому ей не место в Совете по правам человека ООН. Страны Европы и другие государства начали вводить санкции против РФ из-за спецоперации на Украине. Целью ограничений является отмена России, заявлял президент РФ Владимир Путин. Ранее сообщалось, что Генассамблея ООН приостановила участие России в СПЧ. Резолюцию об исключении РФ поддержали 93 государства. Затем Россия досрочно прекратила свою работу в СПЧ ООН. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что исключение РФ из СПЧ ООН — исправление ошибки.