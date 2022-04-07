Минфин США ослабил санкции против России

08 апреля 2022 в 06:52 Размер текста - 17 +

России и США не будут запрещать проведение сделок по телекоммуникационному и интернет-оборудованию Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Министерство финансов США отменило санкции в отношении сделок с Россией, затрагивающих телекоммуникационное и интернет-оборудование. Об этом сообщается в пресс-релизе, опубликованном на сайте американского казначейства. «Разрешается экспорт, реэкспорт, продажа, поставки напрямую или через другие страны с территории США при участии американского гражданина (где бы он ни находился) услуг, ПО, оборудования или технологий, необходимых для телекоммуникационного обмена в интернете», — говорится в пресс-релизе министерства, передает РИА «Новости». Уточняется, что видеоконференции, мгновенный обмен сообщениями, чаты, электронная почта, соцсети, обмен фотографиями, кино, документы, поиск в интернете, блогерская деятельность и регистрация доменов разрешены. Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине. Санкционное давление на Россию продолжается с начала 2000-х и обострилось в последние месяцы. Президент России Владимир Путин заявлял, что их цель — отмена России, запрет ее культуры, табу на правду об истории России и ее роли в важнейших мировых событиях: «Говорю о прогрессирующей дискриминации всего, что связано с Россией, об этой тенденции, которая разворачивается в ряде западных государств — при полном попустительстве, а иногда и при поощрении правящих элит». Ранее Минфин США расширил санкционный список против РФ, добавив в него 30 крупных российских организаций. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Министерство финансов США отменило санкции в отношении сделок с Россией, затрагивающих телекоммуникационное и интернет-оборудование. Об этом сообщается в пресс-релизе, опубликованном на сайте американского казначейства. «Разрешается экспорт, реэкспорт, продажа, поставки напрямую или через другие страны с территории США при участии американского гражданина (где бы он ни находился) услуг, ПО, оборудования или технологий, необходимых для телекоммуникационного обмена в интернете», — говорится в пресс-релизе министерства, передает РИА «Новости». Уточняется, что видеоконференции, мгновенный обмен сообщениями, чаты, электронная почта, соцсети, обмен фотографиями, кино, документы, поиск в интернете, блогерская деятельность и регистрация доменов разрешены. Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине. Санкционное давление на Россию продолжается с начала 2000-х и обострилось в последние месяцы. Президент России Владимир Путин заявлял, что их цель — отмена России, запрет ее культуры, табу на правду об истории России и ее роли в важнейших мировых событиях: «Говорю о прогрессирующей дискриминации всего, что связано с Россией, об этой тенденции, которая разворачивается в ряде западных государств — при полном попустительстве, а иногда и при поощрении правящих элит». Ранее Минфин США расширил санкционный список против РФ, добавив в него 30 крупных российских организаций.