Турчак отменил визит в Екатеринбург

Андрея Турчака ждали 8 апреля на форуме секретарей уральских ячеек ЕР Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Секретарь Генсовета «Единой России», первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак не приехал в Екатеринбург на форум секретарей уральских отделений ЕР, где его ждали статусные политики со всего УрФО. Как сообщил источник URA.RU, близкий к оргкомитету мероприятия, причина отмены визита пока доподлинно неизвестна.

Накануне форума, 7 апреля, URA.RU писало, что Турчака ждут в Екатеринбурге на собрание главных единороссов Урала. Однако позднее выяснилось, что планы политика могут измениться: согласно одной из версий, утром 8 апреля Турчак должен присутствовать в Москве на похоронах лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Интрига — приедет ли секретарь Генсовета в Свердловскую область — сохранялась до последнего момента.

«В итоге Турчак не смог присутствовать лично», — поделился собеседник агентства, близкий к организаторам форума. Предполагалось, что единоросс выступит с приветственным словом. При этом, по словам источника, сохраняется вероятность, что Турчак подключится к мероприятию по видеосвязи. В пресс-службе свердловского отделения ЕР заявили URA.RU, что о формате возможного выступления пока ничего не известно.

Форум секретарей уральских отделений «Единой России» проходит в Екатеринбурге 8 апреля. По данным агентства, к участию приглашены глава центрального исполкома партии Александр Сидякин, полпред президента России в УрФО Владимир Якушев, глава свердловской ячейки ЕР, губернатор Евгений Куйвашев, его челябинский коллега Алексей Текслер и секретари других отделений на Урале. В общей сложности — более 150 человек.

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