Депутат Госдумы ищет виновных в рецидиве челябинской живодерки

Депутат Владимир Бурматов считает, что очередной гибели животного можно было избежать Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Депутат Госдумы от Челябинской области Владимир Бурматов ищет виновных в рецидиве девочки- живодерки. Как сообщил депутат в социальных сетях, он направил запрос в МВД и прокуратуру с целью привлечения виновных к ответственности.

«Мы направили депутатские запросы в МВД и прокуратуры. Требуем привлечь к ответственности еще и тех, кто допустил рецидив», — написал Бурматов в своем telegram-канале.

Депутат отметил, что это не первый случай, когда девочка проявляет жестокость в адрес животных. Осенью 2021 года она расчленила котенка. Однако, по словам Бурматова, тогда никаких эффективных мер ответственными ведомствами принято не было, что привело к очередной страшной трагедии и очередной жертве.

В ноябре 2021 года жителей микрорайона Academ Riverside повергло в шок убийство котенка, которого просто разорвали на части. Виновной оказалась 13-летняя девочка. Тогда ее поместили в центр временного содержания несовершеннолетних. Однако, никакого другого наказания не последовало. В апреле 2021 года жителей микрорайона вновь ужаснула жестокая расправа над животным. Собаку выкинули с 20 этажа. По камерам видеонаблюдения смогли выявить живодера. Им оказалась та же девочка, что была осенью. На этот раз за жестокое обращение с животными, которое привело к их смерти, девочку принудительно забрали из семьи для оказания необходимой помощи.