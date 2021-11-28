28 ноября 2021
27 ноября 2021
26 ноября 2021

В Челябинске 13-летнюю девочку задержали за убийство котенка

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Цветы. Дети. Пенсионеры. Курган, школьницы, девочки, дети, школьные рюкзаки
Задержанную могут оправить в центр временного содержания несовершеннолетних Фото:

В Челябинске сотрудниками полиции была задержана школьница, подозреваемая в убийстве и истязании котенка. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД Челябинской области, подозреваемой оказалась 13-летняя девочка.

«Установлено, что к совершению противоправного деяния причастна несовершеннолетняя, 2008 года рождения. В настоящее время сотрудниками полиции с подростком проводится работа, устанавливаются все обстоятельства», — сообщили URA.RU в ГУ МВД по региону.

Источник в силовых структурах сообщает, что скорее всего девушку помесят в центр временного содержания несовершеннолетних. Ранее в поле зрения полицейских она не попадала.

В минувшие выходные жители дома № 44 на улице 40-летия победы в Челябинске обнаружили растерзанное тело котенка. Информация об убийстве распространилась по социальным сетям. Преступление вызвало гнев среди жителей города.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Челябинск» и в viber-канале «Челябинск», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...