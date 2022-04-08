Уральские единороссы получают вводные по выборам президента

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Конференция ЕР. Курган. , единороссы, единая россия, ер, едро, депутаты
Представители ЕР из Кургана находятся на форуме в Екатеринбурге Фото:

Единороссы со всех регионов УрФО получают первые вводные по выборам президента России, которые должны состояться в 2024 году, на форуме секретарей уральских отделений «Единой России». Встреча проходит за закрытыми дверями, сообщили URA.RU источники, приближенные к партии.

«В режиме строгой секретности за закрытыми дверями обсуждают ситуацию в стране и получают первые вводные по президентской избирательной кампании 2024 года», — рассказал инсайдер. Курганскую область на форуме представляют руководитель регионального исполнительного комитета «Единой России» Родион Вяткин и секретари всех 26 местных отделений партии.

На мероприятии присутствует руководство центрального исполнительного комитета партии, высокопоставленные чиновники, руководители региональных исполкомов УрФО и секретари местных отделений. В общей сложности более 150 человек. Ранее URA.RU писало, что на форуме ожидают Секретаря Генсовета «Единой России», первого вице-спикера Совета Федерации Андрей Турчака. Однако позднее выяснилось, что планы политика могут измениться. В результате в Екатеринбург он не прилетел.

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Единороссы со всех регионов УрФО получают первые вводные по выборам президента России, которые должны состояться в 2024 году, на форуме секретарей уральских отделений «Единой России». Встреча проходит за закрытыми дверями, сообщили URA.RU источники, приближенные к партии. «В режиме строгой секретности за закрытыми дверями обсуждают ситуацию в стране и получают первые вводные по президентской избирательной кампании 2024 года», — рассказал инсайдер. Курганскую область на форуме представляют руководитель регионального исполнительного комитета «Единой России» Родион Вяткин и секретари всех 26 местных отделений партии. На мероприятии присутствует руководство центрального исполнительного комитета партии, высокопоставленные чиновники, руководители региональных исполкомов УрФО и секретари местных отделений. В общей сложности более 150 человек. Ранее URA.RU писало, что на форуме ожидают Секретаря Генсовета «Единой России», первого вице-спикера Совета Федерации Андрей Турчака. Однако позднее выяснилось, что планы политика могут измениться. В результате в Екатеринбург он не прилетел.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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