Жильцы боятся, что насекомые заползут в квартиры Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Жители Тюмени жалуются, что их дом терроризируют насекомые. Пост с фотографиями появился в группе «ЧС Тюмень» социальной сети «ВКонтакте».

«Широтная 114, подъезд 4. Стены и углы подъезда кишат непонятными мушками. В ТСЖ сказали, что это не их проблема. Куда обращаться? Они ведь в подъезд полезть могут и в квартиры», — пишет Алеся Варапаева.

Тюменцы недовольны отношением ТСЖ и предлагают жильцам, как можно решить сложившуюся ситуацию. «Вы их к ним в кабинет унесите. Может, потом решат, чья это проблема», — настаивает в комментариях Юлия Самодурова. «В санэпидстанцию можно позвонить и вызвать дезинсекторов», — пишет Андрей Кожаев. «Ставите сковородку на средний огонь, наливаете масла, обжариваете лук и добавляете этих мошек. Отличное блюдо на завтрак всей семье», — предлагает пользователь с ником Аццкий Сотона.

На звонок агентства в жилищной инспекции по Тюменской области не ответили. Им был направлен письменный запрос. Ранее URA.RU сообщало о том, что поселок Боровский в Тюменской области атаковали мухи.

Фото: группа «ЧС Тюмень» в социальной сети «Вконтакте» Алеся Варапаева

Фото: группа «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте» Алеся Варапаева