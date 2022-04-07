07 апреля 2022

Насекомые терроризируют жителей Тюмени. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Тюмень, многоэтажка, жилой дом, многоэтажный дом, многоквартирный дом
Жильцы боятся, что насекомые заползут в квартиры Фото:

Жители Тюмени жалуются, что их дом терроризируют насекомые. Пост с фотографиями появился в группе «ЧС Тюмень» социальной сети «ВКонтакте».

«Широтная 114, подъезд 4. Стены и углы подъезда кишат непонятными мушками. В ТСЖ сказали, что это не их проблема. Куда обращаться? Они ведь в подъезд полезть могут и в квартиры», — пишет Алеся Варапаева.

Тюменцы недовольны отношением ТСЖ и предлагают жильцам, как можно решить сложившуюся ситуацию. «Вы их к ним в кабинет унесите. Может, потом решат, чья это проблема», — настаивает в комментариях Юлия Самодурова. «В санэпидстанцию можно позвонить и вызвать дезинсекторов», — пишет Андрей Кожаев. «Ставите сковородку на средний огонь, наливаете масла, обжариваете лук и добавляете этих мошек. Отличное блюдо на завтрак всей семье», — предлагает пользователь с ником Аццкий Сотона.

На звонок агентства в жилищной инспекции по Тюменской области не ответили. Им был направлен письменный запрос. Ранее URA.RU сообщало о том, что поселок Боровский в Тюменской области атаковали мухи.

Фото: группа «ЧС Тюмень» в социальной сети «Вконтакте»
Фото: группа «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте»

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Жители Тюмени жалуются, что их дом терроризируют насекомые. Пост с фотографиями появился в группе «ЧС Тюмень» социальной сети «ВКонтакте». «Широтная 114, подъезд 4. Стены и углы подъезда кишат непонятными мушками. В ТСЖ сказали, что это не их проблема. Куда обращаться? Они ведь в подъезд полезть могут и в квартиры», — пишет Алеся Варапаева. Тюменцы недовольны отношением ТСЖ и предлагают жильцам, как можно решить сложившуюся ситуацию. «Вы их к ним в кабинет унесите. Может, потом решат, чья это проблема», — настаивает в комментариях Юлия Самодурова. «В санэпидстанцию можно позвонить и вызвать дезинсекторов», — пишет Андрей Кожаев. «Ставите сковородку на средний огонь, наливаете масла, обжариваете лук и добавляете этих мошек. Отличное блюдо на завтрак всей семье», — предлагает пользователь с ником Аццкий Сотона. На звонок агентства в жилищной инспекции по Тюменской области не ответили. Им был направлен письменный запрос. Ранее URA.RU сообщало о том, что поселок Боровский в Тюменской области атаковали мухи.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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