Зеленский лишился своего мозгового центра

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На Украине заявили об уничтожении мозгового центра Зеленского
На Украине заявили об уничтожении мозгового центра Зеленского Фото:

После покушения на бывшего советника президента Украины Виктора Януковича Андрея Портнова в мае администрация главы страны Владимира Зеленского лишилась мозгового центра. Об этом сообщает одна из украинских газет со ссылкой на источники.

«Несколько собеседников „УП“ в силовом блоке связывают кризис, в котором внезапно оказалась политическая верхушка страны, с потерей Андрея Портнова», — пишет «Украинская правда». Издание ссылается на свои источники.

По данным газеты, неудачная попытка ограничить независимость антикоррупционных органов Украины стала следствием дефицита экспертного сопровождения в офисе президента. Источники считают, что устранение Портнова оставило руководство государства без необходимой поддержки в вопросах внутренней политики и правовых инициатив.

Ранее Bloomberg сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский утратил свой прежний имидж на Западе после того, как одобрил закон, ослабляющий независимость основных антикоррупционных институтов страны. В публикации отмечается, что «героический образ Зеленского оказался разрушен». По мнению журналистов, действия украинских властей служат напоминанием о том, что до начала вооруженного конфликта уровень поддержки Зеленского среди населения не превышал 25%.

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После покушения на бывшего советника президента Украины Виктора Януковича Андрея Портнова в мае администрация главы страны Владимира Зеленского лишилась мозгового центра. Об этом сообщает одна из украинских газет со ссылкой на источники. «Несколько собеседников „УП“ в силовом блоке связывают кризис, в котором внезапно оказалась политическая верхушка страны, с потерей Андрея Портнова», — пишет «Украинская правда». Издание ссылается на свои источники. По данным газеты, неудачная попытка ограничить независимость антикоррупционных органов Украины стала следствием дефицита экспертного сопровождения в офисе президента. Источники считают, что устранение Портнова оставило руководство государства без необходимой поддержки в вопросах внутренней политики и правовых инициатив. Ранее Bloomberg сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский утратил свой прежний имидж на Западе после того, как одобрил закон, ослабляющий независимость основных антикоррупционных институтов страны. В публикации отмечается, что «героический образ Зеленского оказался разрушен». По мнению журналистов, действия украинских властей служат напоминанием о том, что до начала вооруженного конфликта уровень поддержки Зеленского среди населения не превышал 25%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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