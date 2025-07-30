После покушения на бывшего советника президента Украины Виктора Януковича Андрея Портнова в мае администрация главы страны Владимира Зеленского лишилась мозгового центра. Об этом сообщает одна из украинских газет со ссылкой на источники.
«Несколько собеседников „УП“ в силовом блоке связывают кризис, в котором внезапно оказалась политическая верхушка страны, с потерей Андрея Портнова», — пишет «Украинская правда». Издание ссылается на свои источники.
По данным газеты, неудачная попытка ограничить независимость антикоррупционных органов Украины стала следствием дефицита экспертного сопровождения в офисе президента. Источники считают, что устранение Портнова оставило руководство государства без необходимой поддержки в вопросах внутренней политики и правовых инициатив.
Ранее Bloomberg сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский утратил свой прежний имидж на Западе после того, как одобрил закон, ослабляющий независимость основных антикоррупционных институтов страны. В публикации отмечается, что «героический образ Зеленского оказался разрушен». По мнению журналистов, действия украинских властей служат напоминанием о том, что до начала вооруженного конфликта уровень поддержки Зеленского среди населения не превышал 25%.
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