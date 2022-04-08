Стрелков: удар в Краматорске показал, что происходило 8 лет в ДНР

08 апреля 2022 в 17:35 Размер текста - 17 +

Российская армия не бьет по мирным жителям, подчеркнул Игорь Стрелков Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Ракетный удар по железнодорожному вокзалу в Краматорске — проявление типичного отношения Украины к жителям Донбасса. Об этом URA.RU рассказали экс-глава минобороны Донецкой народной республики Игорь Стрелков. «Украинские войска, традиционно, как и все восемь лет, начиная с 2014 года наносят удары именно с целью уничтожения мирного населения, с целью разрушения жилой инфраструктуры, социальной, чтобы люди не могли жить. Удивляться, к сожалению, совершенно не приходится», — сказал Игорь Стрелков. Он отметил, что с начала спецоперации на Украине, армия РФ сохраняла жизни местному населению. «Российские войска целенаправленно удары по объектам жизнеобеспечения не наносят. Более того, не наносят удары по тем объектам, по которым бы, по идее, надо было — по мостам, по другим объектам инфраструктуры, через которые перебрасываются войска», — подчеркнул экс-глава минобороны ДНР. Штаб территориальной обороны ДНР сообщил о ракетном ударе по железнодорожному вокзалу в Краматорске в Донбассе. Там проходила эвакуация мирного населения. Возле здания были обнаружены обломки ТРК «Точка-У». Как подчеркнули в Минобороны РФ и в Кремле, на вооружении российской армии таких ракет нет, в отличие от Украины. Спецоперация на Украине началась 24 февраля. Как объявил президент РФ, это была вынужденная меры, главной целью действий России являются денацификация и демилитаризация. Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Ракетный удар по железнодорожному вокзалу в Краматорске — проявление типичного отношения Украины к жителям Донбасса. Об этом URA.RU рассказали экс-глава минобороны Донецкой народной республики Игорь Стрелков. «Украинские войска, традиционно, как и все восемь лет, начиная с 2014 года наносят удары именно с целью уничтожения мирного населения, с целью разрушения жилой инфраструктуры, социальной, чтобы люди не могли жить. Удивляться, к сожалению, совершенно не приходится», — сказал Игорь Стрелков. Он отметил, что с начала спецоперации на Украине, армия РФ сохраняла жизни местному населению. «Российские войска целенаправленно удары по объектам жизнеобеспечения не наносят. Более того, не наносят удары по тем объектам, по которым бы, по идее, надо было — по мостам, по другим объектам инфраструктуры, через которые перебрасываются войска», — подчеркнул экс-глава минобороны ДНР. Штаб территориальной обороны ДНР сообщил о ракетном ударе по железнодорожному вокзалу в Краматорске в Донбассе. Там проходила эвакуация мирного населения. Возле здания были обнаружены обломки ТРК «Точка-У». Как подчеркнули в Минобороны РФ и в Кремле, на вооружении российской армии таких ракет нет, в отличие от Украины. Спецоперация на Украине началась 24 февраля. Как объявил президент РФ, это была вынужденная меры, главной целью действий России являются денацификация и демилитаризация.