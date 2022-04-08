Герой РФ: натовцы могли обучать ВСУ использованию химоружия

09 апреля 2022 в 01:26 Размер текста - 17 +

Военные консультанты НАТО могли научить Вооруженные силы Украины (ВСУ) использовать химоружие. Таким мнением с URA.RU поделился председатель президиума общероссийской организации «Офицеры России», герой России, генерал-майор авиации Сергей Липовой. «Натовские консультанты, которые находятся на Украине уже 30 лет, постоянно работают над задачей перестроить армию: чтобы ВСУ не только перешли на стандарты НАТО, но и начали воевать по натовским законам и правилам. Как с применением обычного оружия — сейчас мы видим, как на Украине уничтожают население с использованием артиллерийского, ракетного и стрелкового оружия, — так не исключено, что натовские инструкторы уже обучили армию использовать оружие массового поражения против мирного населения, то есть химоружие», — констатировал Липовой. Герой России также уточнил, что Украину консультируют военные самого разного уровня — до генералов. Но в НАТО, уверен Липовой, не заинтересованы, чтобы на территории этой страны был мир, и делается все для того, чтобы как можно дольше продолжалась война. Специальная операция РФ по демилитаризации и денацификации Украины была начата 24 февраля. Как заявлял президент России Владимир Путин, ее цель — защита жителей Донбасса от многолетнего геноцида. Бывший советник генсека ООН Кофи Аннана, экс-член комиссии ООН по биологическому и химическому оружию Игорь Никулин в интервью URA.RU уже рассказывал, что уничтоженное после начала спецоперации биооружие Украины убило бы всю Россию. В Кремле убеждены в агрессивности характера НАТО и в небезопасности расширения Североатлантического Альянса. 8 апреля депутат Госдумы РФ от Чеченской республики Адам Делимханов сообщил, что инструкторы НАТО застряли на заводе «Азовсталь» в Мариуполе.