08 апреля 2022

Герой РФ: натовцы могли обучать ВСУ использованию химоружия

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Обстановка в освобожденных районах в г. Мариуполь. Украина, украина, мариуполь, война, прощание, похороны, гуманитарная катастрофа, СВО, специальная военная операция
Направить химоружие могут против мирного населения Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Военные консультанты НАТО могли научить Вооруженные силы Украины (ВСУ) использовать химоружие. Таким мнением с URA.RU поделился председатель президиума общероссийской организации «Офицеры России», герой России, генерал-майор авиации Сергей Липовой.

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«Натовские консультанты, которые находятся на Украине уже 30 лет, постоянно работают над задачей перестроить армию: чтобы ВСУ не только перешли на стандарты НАТО, но и начали воевать по натовским законам и правилам. Как с применением обычного оружия — сейчас мы видим, как на Украине уничтожают население с использованием артиллерийского, ракетного и стрелкового оружия, — так не исключено, что натовские инструкторы уже обучили армию использовать оружие массового поражения против мирного населения, то есть химоружие», — констатировал Липовой.

Герой России также уточнил, что Украину консультируют военные самого разного уровня — до генералов. Но в НАТО, уверен Липовой, не заинтересованы, чтобы на территории этой страны был мир, и делается все для того, чтобы как можно дольше продолжалась война.

Специальная операция РФ по демилитаризации и денацификации Украины была начата 24 февраля. Как заявлял президент России Владимир Путин, ее цель — защита жителей Донбасса от многолетнего геноцида. Бывший советник генсека ООН Кофи Аннана, экс-член комиссии ООН по биологическому и химическому оружию Игорь Никулин в интервью URA.RU уже рассказывал, что уничтоженное после начала спецоперации биооружие Украины убило бы всю Россию. В Кремле убеждены в агрессивности характера НАТО и в небезопасности расширения Североатлантического Альянса. 8 апреля депутат Госдумы РФ от Чеченской республики Адам Делимханов сообщил, что инструкторы НАТО застряли на заводе «Азовсталь» в Мариуполе.

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Военные консультанты НАТО могли научить Вооруженные силы Украины (ВСУ) использовать химоружие. Таким мнением с URA.RU поделился председатель президиума общероссийской организации «Офицеры России», герой России, генерал-майор авиации Сергей Липовой. «Натовские консультанты, которые находятся на Украине уже 30 лет, постоянно работают над задачей перестроить армию: чтобы ВСУ не только перешли на стандарты НАТО, но и начали воевать по натовским законам и правилам. Как с применением обычного оружия — сейчас мы видим, как на Украине уничтожают население с использованием артиллерийского, ракетного и стрелкового оружия, — так не исключено, что натовские инструкторы уже обучили армию использовать оружие массового поражения против мирного населения, то есть химоружие», — констатировал Липовой. Герой России также уточнил, что Украину консультируют военные самого разного уровня — до генералов. Но в НАТО, уверен Липовой, не заинтересованы, чтобы на территории этой страны был мир, и делается все для того, чтобы как можно дольше продолжалась война. Специальная операция РФ по демилитаризации и денацификации Украины была начата 24 февраля. Как заявлял президент России Владимир Путин, ее цель — защита жителей Донбасса от многолетнего геноцида. Бывший советник генсека ООН Кофи Аннана, экс-член комиссии ООН по биологическому и химическому оружию Игорь Никулин в интервью URA.RU уже рассказывал, что уничтоженное после начала спецоперации биооружие Украины убило бы всю Россию. В Кремле убеждены в агрессивности характера НАТО и в небезопасности расширения Североатлантического Альянса. 8 апреля депутат Госдумы РФ от Чеченской республики Адам Делимханов сообщил, что инструкторы НАТО застряли на заводе «Азовсталь» в Мариуполе.
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