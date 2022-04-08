Google Translate предлагает замену «дорогих русских» на «мертвых»

Google-переводчик предлагает «мертвых русских» вместо «дорогих» Фото: Анна Майорова © URA.RU

Google-переводчик предлагает заменить фразу «dear russians» (дорогие русские) на «dead russians» (мертвые русские). При этом такой подсказки нет, если вместо русских ввести любую другую национальность.

Ранее американский поисковик Google исключил из результатов поисковой выдачи для российской аудитории сайты Министерства обороны и МВД РФ. Как заявлял руководитель рабочей группы Общественной палаты РФ по противодействию распространению недостоверной информации Александр Малькевич, алгоритмы Google выстроены таким образом, чтобы манипулировать общественным мнением. Это касается и выдачи материалов по поисковому запросу, и блокировки неугодного контента. «Яндекс», в свою очередь, начал маркировать в поисковой выдаче ресурсы Google как нарушителей законодательства России, передает RT. Решение о такой маркировке ранее принял Роскомнадзор, напоминает телеканал 360.

Скрин google-переводчик

Скрин google-переводчик