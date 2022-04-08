ЕС разрешил России оставить самолеты, взятые в лизинг

09 апреля 2022 в 10:28 Размер текста - 17 +

России разрешат оставить самолеты после оплаты аренды Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Евросоюз разрешил передать России самолеты, которые находятся в лизинге, после полной оплаты аренды. Об этом сообщается в заявлении, опубликованном на официальном сайте Европейского Союза. «Компетентные органы могут разрешить на таких условиях, которые они сочтут целесообразными, исполнение финансового лизинга воздушного судна, заключенного до 26 февраля 2022 года. Для этого необходимо обеспечить возврат арендных платежей. Российский контрагент сможет получить право собственности на воздушное судно после полного возмещения финансового лизинга», — говорится в заявлении. Ранее западные авиакомпании потребовали от России вернуть 500 самолетов иностранного производства. Компании должны продолжить платить лизинговые платежи, но лизингодатели не хотят продавать авиалайнеры России. Объем выкупа составляет 20 млрд долларов, сообщил министр транспорта РФ Виталий Савельев на заседании Совфеда РФ. Минтранс предложил удерживать в России взятые в лизинг за рубежом иностранные самолеты и платить за них в национальной валюте, передает «Национальная служба новостей». Президент РФ Владимир Путин в свою очередь разрешил российским компаниям регистрировать права на иностранные авиалайнеры, находящиеся в лизинге, сообщает RT. Специалисты не исключают, что Запад начнет арестовывать российские самолеты в других государствах. 78 самолетов уже были арестованы за рубежом. Санкционное давление на Россию продолжается с начала 2000-х. Оно усилилось после начала российской спецоперации на Украине страны. Президент России Владимир Путин заявлял, что цель западных санкций — отмена России, запрет ее культуры, табу на правду об истории России и ее роли в важнейших мировых событиях. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Евросоюз разрешил передать России самолеты, которые находятся в лизинге, после полной оплаты аренды. Об этом сообщается в заявлении, опубликованном на официальном сайте Европейского Союза. «Компетентные органы могут разрешить на таких условиях, которые они сочтут целесообразными, исполнение финансового лизинга воздушного судна, заключенного до 26 февраля 2022 года. Для этого необходимо обеспечить возврат арендных платежей. Российский контрагент сможет получить право собственности на воздушное судно после полного возмещения финансового лизинга», — говорится в заявлении. Ранее западные авиакомпании потребовали от России вернуть 500 самолетов иностранного производства. Компании должны продолжить платить лизинговые платежи, но лизингодатели не хотят продавать авиалайнеры России. Объем выкупа составляет 20 млрд долларов, сообщил министр транспорта РФ Виталий Савельев на заседании Совфеда РФ. Минтранс предложил удерживать в России взятые в лизинг за рубежом иностранные самолеты и платить за них в национальной валюте, передает «Национальная служба новостей». Президент РФ Владимир Путин в свою очередь разрешил российским компаниям регистрировать права на иностранные авиалайнеры, находящиеся в лизинге, сообщает RT. Специалисты не исключают, что Запад начнет арестовывать российские самолеты в других государствах. 78 самолетов уже были арестованы за рубежом. Санкционное давление на Россию продолжается с начала 2000-х. Оно усилилось после начала российской спецоперации на Украине страны. Президент России Владимир Путин заявлял, что цель западных санкций — отмена России, запрет ее культуры, табу на правду об истории России и ее роли в важнейших мировых событиях.