Глава «Битвы за Донбасс» рассказал о расстрелах в Мариуполе

Жители Донбасса научились прятаться от обстрелов, сказал Алексей Живов Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Самыми страшными для Донбасса временами были первые годы после революции на Украине, тогда мирных жителей расстреливали прямо на улицах. Об этом в беседе с URA.RU заявил политолог, основатель общественного движения «Битва за Донбасс» Алексей Живов.

«Худший момент как раз был в 2014—2015 годы, в самом начале, после революции. Тогда разношерстные националистические батальоны добровольчески поехали в Крым, их остановили просто вовремя. В Донбасс поехали. Когда был занят Мариуполь, а он был сугубо пророссийским, впервые там погибли десятки людей. Там было видео, как на улицах стреляли в людей. В 2014 году, пока была острая фаза, огромное количество людей гибло, потому что стреляли прям по жилым домам», — рассказал Алексей Живов.

По его словам, те, кто остался в Донбассе, уже смогли приспособиться к постоянным обстрелам. «Сейчас люди уже к этому привыкли. За все эти годы научились прятаться, многие уехали с Донбасса. В Донбассе на начало тех событий в 2014 году жило более пяти млн человек, к 2022 году там осталось, по-моему, не более 2,5 млн», — отметил собеседник агентства.

Основатель движения «Битва за Донбасс» подчеркнул, что люди продолжают гибнуть. «Число убитых за эти восемь лет, до начала спецоперации, по разным оценкам колеблется от 7 000 до 14 000, включая женщин и детей. Там каждый день гибнет по несколько человек из-за обстрелов», — добавил политолог. Он подчеркнул, что число жертв увеличивается, когда происходят такие события, как удар ТРК «Точка-У» по железнодорожному вокзалу в Краматорске или ее применение в самом центре Донецка.

Президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине 24 февраля. Он подчеркнул, что это было вынужденное решение, поскольку жители Донбасса восемь лет подвергались геноциду, против них были организованы карательные военные операции. Свидетельства того, что украинские националисты продолжают убивать мирных жителей, размещая огневые позиции прямо в жилых домах, маскируя опорные пункты и технику в жилой застройке появляются до сих пор.

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