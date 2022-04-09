Германия достигла предела в поставках вооружения Украине

Бундесвер ФРГ исчерпал запасы вооружения для ВСУ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Германии исчерпали запасы оружия для поставок на Украину. Об этом заявила министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт в интервью газете Augsburger Allgemeine.

«Должна сказать честно, что в плане поставок из запасов бундесвера мы достигли предела. Но это не значит, что мы ничего больше не можем сделать для Украины. Мы уточнили, что именно промышленность может поставлять напрямую», — сообщила Ламбрехт.

Из этого заявления следует, что оборонные предприятия ФРГ с разрешения правительства смогут напрямую продавать Украине дополнительное вооружение и оборудование, сообщает агентство «Ридус». Ранее, 26 февраля, правительство ФРГ одобрило поставки оружия из запасов бундесвера на Украину.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявлял, что решение о помощи Украине было правильным и своевременным. Таким образом, Украина получила от Германии 500 ракет Stinger и 1000 противотанковых гранатометов Panzerfaust. Тем не менее Шольц отложил решение о поставке около 100 танков Вооруженным силам Украины, не желая возлагать на ФРГ ответственность за столь серьезный шаг.

Страны Запада оказывают помощь ВСУ ввиду вынужденной спецоперации РФ на Украине. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции по защите территорий Донбасса утром 24 февраля. Глава государства не раз уточнял, что российская армия нацелена на демилитаризацию Украины и исключение напрасных жертв среди мирного населения.

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