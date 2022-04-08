Шольц не решается поставлять танки на Украину

Канцлер Германии не хочет брать ответственность за поставку танков на Украину Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Канцлер Германии Олаф Шольц откладывает решение о поставке около 100 танков Вооруженным силам Украины, не желая возлагать на ФРГ ответственность за столь серьезное решение. Об этом сообщило американское издание Politico.

«Решение по этому вопросу первоначально ожидалось на этой неделе. Но сейчас оно находится в подвешенном состоянии, поскольку канцлер социал-демократов — к большому разочарованию своих партнеров по правящей коалиции — утверждает, что Германия должна сначала достичь общей позиции с западными союзниками по этому вопросу, прежде чем поставлять такую тяжелую военную технику», — пишет Politico. План вице-канцлера и министра экономики Роберта Хабека и министра иностранных дел Анналены Бэрбок предполагал поставку Вооруженным силам Украины около 100 танков «Мардер» и бронемашин, оснащенных противотанковыми ракетами, напомнили в издании.

Ранее генеральный инспектор вооруженных сил ФРГ Эберхард Цорн заявлял, что Германия «ни в коем случае» не будет задействовать свои вооруженные силы на территории Украины. После чего ФРГ поставила на Украину 500 ракет Stinger и 1000 противотанковых гранатометов Panzerfaust. Канцлер Олаф Шольц назвал это решение правильным и своевременным. Несмотря на это, некоторые политические деятели ФРГ призывают остановить поставки летального вооружения на Украину, так как это не поможет решению текущей кризисной ситуации.

С 24 февраля Россия проводит на территории Украины спецоперацию по денацификации и демилитаризации страны. Президент России Владимир Путин заявлял, что основной целью операции является защита жителей и территорий Донбасса.

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