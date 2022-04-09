Разработчик NashStore назвал его преимущества перед Google Play

NashStore появится на Android, рассказал Владимир Зыков Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Российский магазин приложений NashStore, в отличие от Google Play, даст возможность пользоваться платными платформами, разработчикам зарабатывать на рекламе и откроет свои двери для приложений со всего мира. Об этом URA.RU рассказали директор по проектам АНО «Цифровые платформы» Владимир Зыков и IT-эксперт Илья Костунов.

«У Google Play уже невозможно делать платежи. Не работает реклама, и на рекламных моделях уже нельзя зарабатывать, соответственно наши разработчики сидят без денег. Google будет потихоньку удалят приложения тех структур, которые находятся под санкциями. Очевидно, что нам необходим наш магазин приложений. Мы уже делаем такой. Он называется NashStore. Это один из тех магазинов, который может помочь разработчикам сохранить возможность заработка. Варианты того, как можно реализовать магазин приложений на iOS, мы прорабатываем. Нам известны варианты, как это можно сделать», — сказал Владимир Зыков.

Илья Костунов отметил, что доступ к российским магазинам приложений должен быть у всех желающих. «Несколько больших команд разработчиков предложили свои идеи по создаю таких магазинов. Я считаю, что они должны отличаться тем, что доступ должен быть у любого приложения со всего мира на понятных условиях, без каких-то политических требований. Все, что касается экстремизма, человеконенавистнических идей — должны быть ограничения, как и во всем цивилизованном мире», — сообщил IT-эксперт.

Собеседник агентства подчеркнул, что сейчас Google Play политизирован и выполняет указания США. «Несколько лет назад предположения о том, что Google Play начнет вводить какие-то политически обоснованные ограничения на распространения приложений, вызывали смех, я уже молчу, что в некоторых обнаруживаются шпионские коды. Сейчас маски сброшены. Это транснациональные IT-компании, которые на 100% контролируются истеблишментом США. Соответственно, какую им политическую команду дадут, то они и будут выполнять», — объяснил Костунов.

Эксперт отметил, что в мире уже есть пример создания собственных подобных продуктов. «До этого с ограничениями сталкивались китайские компании, они успешно решили задачу, создали альтернативные магазины приложений на Android. Это означает, что задача может быть решена в короткие сроки и российские пользователи получат доступ ко всем необходимым приложениям. А российские разработчики не будут ограничены в распространении своих решений», — заключил Илья Костунов.

Страны Запада ввели против России масштабные экономические санкции из-за российской спецоперации на Украине. Глава государства Владимир Путин подчеркнул, что мера оказалась вынужденной и необходимой для защиты жителей Донбасса от многолетнего геноцида. На фоне этого многие иностранные компании приостановили работу в РФ. В России 10 марта Google Play ограничил свою работу. Сейчас россиянам доступны для скачивания только бесплатные приложения. В России работают над созданием аналога магазина приложений для Android Google Play, запуск которого запланирован на 9 мая.

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