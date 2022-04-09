Аналитик Федяков: в РФ подешевели импортная техника и продукты

Цены скорректировались в ответ на укрепление рубля, считает Иван Федяков Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Цены на товары в России

Цены на импортную технику и продукты в России снизились относительно мартовских. Об этом в беседе с корреспондентом URA.RU рассказал генеральный директор информационно-аналитического агентства Infoline Иван Федяков.

«Сейчас можно говорить о том, что после существенного повышения цен в марте в некоторых случаях на 100-150%, некоторые товары скорректировались по цене на 10-15%. Это касается в первую очередь импортных товаров. Это электроника: компьютеры, смартфоны. В условиях укрепления рубля, поставщики поняли, что смогут пополнить складские запасы по новым, более комфортным курсовым разницам. На отдельные виды смартфонов цены упали до 30%», — сказал Иван Федяков.

По его словам, то же самое произошло и с другими импортными товарами. «Где-то появились скидки, которые на какое-то время исчезали. На импортные продукты цена скорректировалась. В большей степени поставщики предпочитают возвращать промо-акции для того, чтобы стимулировать спрос и потребления. Это касается именно зарубежных товаров, то есть подешевело не подсолнечное масло, а скорее оливковое», — добавил аналитик.

Он объяснил такую ситуацию укреплением рубля и требованием проверяющих органов, таких как ФАС, сдерживать цены. Однако последние, по мнению аналитика, еще будут пересматриваться. «Ритейлеры стремятся выполнять показатели по объему продаж. Дальше мы будем находиться в подвешенном состоянии. Возросшая себестоимость будет давить на рост цен. С другой стороны, недостаточные доходы населения, на которые люди не могут покупать подорожавшие продукты, будут давить на цены вниз. Какой-то баланс мы в ближайшее время будем искать», — заключил Федяков.

Санкционное давление на Россию продолжается с начала 2000-х и обострилось в последние месяцы. Страны Евросоюза, США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие ограничения из-за российской спецоперации на Украине. После этого цены на многие товары начали расти. Президент России Владимир Путин заявил, что в стране есть возможность сделать цены ниже, чем на мировом рынке.

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