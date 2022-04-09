09 апреля 2022

Трамп похвалился ядерным оружием в США

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Клипарт depositphotos.com, трамп дональд
Трамп заявил, что американское ядерное оружие сильнее российского Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Бывший президент США Дональд Трамп считает, что благодаря его труду Америка обладает мощнейшим в мире ядерным потенциалом. Об этом он сообщил на митинге в штате Северная Каролина.

«Вы знаете, что у нас есть ядерные силы, которые я перестроил вместе со всеми войсками. Я ненавижу даже говорить об этом, но у нас самые мощные ядерные силы… Честно говоря, (президент России Владимир) Путин, тебе тоже не следует об этом говорить», — сказал Трамп на митинге сторонников в штате Северная Каролина, передает РИА «Новости». Он добавил, что если кто-то осмеливается говорить о том, у кого мощнее ядерное оружие, он должен разбираться в этой теме.

Ранее заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев рассказал, в каких случаях Россия имеет право применить ядерное оружие. Одной из ситуаций, когда это возможно является осуществление акта агрессии в отношении РФ или ее союзников, в результате которого под угрозу направлено существование страны.

Россия проводит спецоперацию на Украине по решению президента РФ Владимира Путина. Ее цель — демилитаризация и денацификация территории, об оккупации речи не идет. Безусловный приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, поражение объекты военной инфраструктуры техники и вооружения ВСУ и нацбатов высокоточными средствами.

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Бывший президент США Дональд Трамп считает, что благодаря его труду Америка обладает мощнейшим в мире ядерным потенциалом. Об этом он сообщил на митинге в штате Северная Каролина. «Вы знаете, что у нас есть ядерные силы, которые я перестроил вместе со всеми войсками. Я ненавижу даже говорить об этом, но у нас самые мощные ядерные силы… Честно говоря, (президент России Владимир) Путин, тебе тоже не следует об этом говорить», — сказал Трамп на митинге сторонников в штате Северная Каролина, передает РИА «Новости». Он добавил, что если кто-то осмеливается говорить о том, у кого мощнее ядерное оружие, он должен разбираться в этой теме. Ранее заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев рассказал, в каких случаях Россия имеет право применить ядерное оружие. Одной из ситуаций, когда это возможно является осуществление акта агрессии в отношении РФ или ее союзников, в результате которого под угрозу направлено существование страны. Россия проводит спецоперацию на Украине по решению президента РФ Владимира Путина. Ее цель — демилитаризация и денацификация территории, об оккупации речи не идет. Безусловный приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, поражение объекты военной инфраструктуры техники и вооружения ВСУ и нацбатов высокоточными средствами.
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