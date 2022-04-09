Трамп похвалился ядерным оружием в США

10 апреля 2022 в 05:59 Размер текста - 17 +

Трамп заявил, что американское ядерное оружие сильнее российского Фото: depositphotos.com новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Бывший президент США Дональд Трамп считает, что благодаря его труду Америка обладает мощнейшим в мире ядерным потенциалом. Об этом он сообщил на митинге в штате Северная Каролина. «Вы знаете, что у нас есть ядерные силы, которые я перестроил вместе со всеми войсками. Я ненавижу даже говорить об этом, но у нас самые мощные ядерные силы… Честно говоря, (президент России Владимир) Путин, тебе тоже не следует об этом говорить», — сказал Трамп на митинге сторонников в штате Северная Каролина, передает РИА «Новости». Он добавил, что если кто-то осмеливается говорить о том, у кого мощнее ядерное оружие, он должен разбираться в этой теме. Ранее заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев рассказал, в каких случаях Россия имеет право применить ядерное оружие. Одной из ситуаций, когда это возможно является осуществление акта агрессии в отношении РФ или ее союзников, в результате которого под угрозу направлено существование страны. Россия проводит спецоперацию на Украине по решению президента РФ Владимира Путина. Ее цель — демилитаризация и денацификация территории, об оккупации речи не идет. Безусловный приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, поражение объекты военной инфраструктуры техники и вооружения ВСУ и нацбатов высокоточными средствами. Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Бывший президент США Дональд Трамп считает, что благодаря его труду Америка обладает мощнейшим в мире ядерным потенциалом. Об этом он сообщил на митинге в штате Северная Каролина. «Вы знаете, что у нас есть ядерные силы, которые я перестроил вместе со всеми войсками. Я ненавижу даже говорить об этом, но у нас самые мощные ядерные силы… Честно говоря, (президент России Владимир) Путин, тебе тоже не следует об этом говорить», — сказал Трамп на митинге сторонников в штате Северная Каролина, передает РИА «Новости». Он добавил, что если кто-то осмеливается говорить о том, у кого мощнее ядерное оружие, он должен разбираться в этой теме. Ранее заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев рассказал, в каких случаях Россия имеет право применить ядерное оружие. Одной из ситуаций, когда это возможно является осуществление акта агрессии в отношении РФ или ее союзников, в результате которого под угрозу направлено существование страны. Россия проводит спецоперацию на Украине по решению президента РФ Владимира Путина. Ее цель — демилитаризация и денацификация территории, об оккупации речи не идет. Безусловный приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, поражение объекты военной инфраструктуры техники и вооружения ВСУ и нацбатов высокоточными средствами.