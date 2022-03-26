Медведев раскрыл, когда Россия может применить ядерное оружие

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Заседание бюро Высшего совета политической партии «Единая Россия». Москва, медведев дмитрий
У России есть четыре протокола по применению ядерного оружия, сообщил Дмитрий Медведев Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Согласно документу о ядерном сдерживании, который подписан президентом России Владимиром Путиным, РФ имеет право применить ядерное оружие в четырех ситуациях. Об этом сообщил заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев.

«Первое — это ситуация, когда по России нанесен ракетный удар с использованием средств ядерного поражения. Второй случай — это иное применение ядерного оружия против РФ или ее союзников. Третий случай — это посягательство на критическую инфраструктуру, в результате которого парализована деятельность российских ядерных сил сдерживания. И четвертый случай — когда осуществлен акт агрессии в отношении РФ или ее союзников, в результате которого под угрозу поставлено само существование страны», — сказал Медведев в интервью РИА «Новости».

Ранее Россия начала вынужденную специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что цель спецоперации — защита жителей Донбасса от многолетнего геноцида. В ходе спецоперации выяснилось, что Украины вела разработки ядерного оружия вопреки Будапештскому меморандуму. По информации западных СМИ, США подготовились к угрозе ядерной войны с Россией и составили план действий на этот случай. В Кремле заявили, что Россия применит ядерное оружие только в случае появления реальной угрозы.

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Согласно документу о ядерном сдерживании, который подписан президентом России Владимиром Путиным, РФ имеет право применить ядерное оружие в четырех ситуациях. Об этом сообщил заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев. «Первое — это ситуация, когда по России нанесен ракетный удар с использованием средств ядерного поражения. Второй случай — это иное применение ядерного оружия против РФ или ее союзников. Третий случай — это посягательство на критическую инфраструктуру, в результате которого парализована деятельность российских ядерных сил сдерживания. И четвертый случай — когда осуществлен акт агрессии в отношении РФ или ее союзников, в результате которого под угрозу поставлено само существование страны», — сказал Медведев в интервью РИА «Новости». Ранее Россия начала вынужденную специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что цель спецоперации — защита жителей Донбасса от многолетнего геноцида. В ходе спецоперации выяснилось, что Украины вела разработки ядерного оружия вопреки Будапештскому меморандуму. По информации западных СМИ, США подготовились к угрозе ядерной войны с Россией и составили план действий на этот случай. В Кремле заявили, что Россия применит ядерное оружие только в случае появления реальной угрозы.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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