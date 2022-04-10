Член совета при Совбезе: как РФ докажет провокацию в Краматорске

10 апреля 2022 в 22:26 Размер текста - 17 +

Совет Безопасности ООН остается безальтернативной площадкой для России Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине России необходимо вновь подать заявку на проведение заседания Совета Безопасности ООН, чтобы на нем было озвучены имеющиеся у нее доказательства о провокации в Краматорске. Если по этим фактам не будет возражений по существу, то они будут закреплены и РФ сможет ссылаться на них, когда встанет вопрос о том, кто виноват в этом инциденте. Об этом URA.RU рассказал профессор МГУ, политолог, член научного совета при Совете безопасности РФ Андрей Манойло. «Не так важно, можем ли мы их (Совет Безопасности ООН — прим. URA.RU) принять наши доказательства или нет. Важно на этой площадке в формате внеочередного или очередного заседания, эти доказательства озвучить вместе с прогнозами того, к чему это идет, то есть, их зафиксировать в правовом поле. Зафиксировать и сделать так, чтобы они были задокументированы, то есть, внесены во все протоколы», — сказал Андрей Манойло. «Даже если наши дипломаты будут освистаны представителями США, непостоянными членами СБ ООН, то все равно это будет фиксация того, что эти факты были произнесены, озвучены. Если там не будет выдвинуты возражения по существу, то это означает, что они и не оспорили, потому что огульное обвинение „вы все врете“ не аргумент. Надо, чтобы сначала на одном заседании это звучало, на втором, на третьем, и чтобы протоколы каждого из заседаний Совбеза по части таких вещей, ложились в особую папку особого дела, чтобы была предыстория, которая потребуется в тот момент, когда вопрос о том, кто виноват в этих провокациях будет решаться по существу», — уточнил собеседник агентства. Манойло добавил, что у России должен быть прямой доступ к месту инцидента в Краматорске, чтобы представить полные доказательства. «Может быть пройдет время, и Краматорск перейдет под контроль ДНР и тогда место преступления станет доступным для наших следователей. Следы от любого преступления сохраняются довольно долго, даже если их там попытаются скрыть», — заявил эксперт. Политолог подчеркнул, что Совет Безопасности ООН является безальтернативной площадкой, где Россия может отстоять свою правоту. Ранее в Краматорске был нанесен удар ракетой «Точка-У» по железнодорожному вокзалу, где собиралось мирное население для эвакуации из города. Согласно официальным данным, погибло 50 человек. Украинская сторона обвинила российских военных, но в СМИ появилась информация, что ракета состояла на балансе Вооруженных сил Украины, о чем свидетельствует ее серийный номер. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

России необходимо вновь подать заявку на проведение заседания Совета Безопасности ООН, чтобы на нем было озвучены имеющиеся у нее доказательства о провокации в Краматорске. Если по этим фактам не будет возражений по существу, то они будут закреплены и РФ сможет ссылаться на них, когда встанет вопрос о том, кто виноват в этом инциденте. Об этом URA.RU рассказал профессор МГУ, политолог, член научного совета при Совете безопасности РФ Андрей Манойло. «Не так важно, можем ли мы их (Совет Безопасности ООН — прим. URA.RU) принять наши доказательства или нет. Важно на этой площадке в формате внеочередного или очередного заседания, эти доказательства озвучить вместе с прогнозами того, к чему это идет, то есть, их зафиксировать в правовом поле. Зафиксировать и сделать так, чтобы они были задокументированы, то есть, внесены во все протоколы», — сказал Андрей Манойло. «Даже если наши дипломаты будут освистаны представителями США, непостоянными членами СБ ООН, то все равно это будет фиксация того, что эти факты были произнесены, озвучены. Если там не будет выдвинуты возражения по существу, то это означает, что они и не оспорили, потому что огульное обвинение „вы все врете“ не аргумент. Надо, чтобы сначала на одном заседании это звучало, на втором, на третьем, и чтобы протоколы каждого из заседаний Совбеза по части таких вещей, ложились в особую папку особого дела, чтобы была предыстория, которая потребуется в тот момент, когда вопрос о том, кто виноват в этих провокациях будет решаться по существу», — уточнил собеседник агентства. Манойло добавил, что у России должен быть прямой доступ к месту инцидента в Краматорске, чтобы представить полные доказательства. «Может быть пройдет время, и Краматорск перейдет под контроль ДНР и тогда место преступления станет доступным для наших следователей. Следы от любого преступления сохраняются довольно долго, даже если их там попытаются скрыть», — заявил эксперт. Политолог подчеркнул, что Совет Безопасности ООН является безальтернативной площадкой, где Россия может отстоять свою правоту. Ранее в Краматорске был нанесен удар ракетой «Точка-У» по железнодорожному вокзалу, где собиралось мирное население для эвакуации из города. Согласно официальным данным, погибло 50 человек. Украинская сторона обвинила российских военных, но в СМИ появилась информация, что ракета состояла на балансе Вооруженных сил Украины, о чем свидетельствует ее серийный номер.