В Мариуполе освободили экипажи судов, захваченных «Азовом»*

10 апреля 2022 в 20:42 Размер текста - 17 +

В ДНР сообщили об эвакуации 47 человек с блокированных в порту Мариуполя кораблей Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Бойцы Донецкой народной Республики совместно с военными РФ эвакуировали 47 членов экипажей двух иностранных кораблей, блокированных националистами «Азова» (признан экстремистским и запрещен на территории РФ) в порту Мариуполя. Об этом сообщили в Народной милиции ДНР. «В ходе выполнения боевых задач в порту города Мариуполя военнослужащими ВС РФ и ДНР деблокированы находящиеся на судах 47 членов экипажей из России, Азербайджана, Египта и Украины. Члены экипажей кораблей не могли вовремя покинуть зону боевых действий из-за установленных националистами мин», — говорится в сообщении в telegram-канале ДНР. В Народной милиции республики ранее сообщалось, что украинские националисты захватили два иностранных судна в морском порту Мариуполя. Россия ранее начала вынужденную специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин сообщил, что целью спецоперацию является освобождение жителей Донбасса от многолетнего геноцида. В Минобороны РФ представили оригиналы захваченных российскими военнослужащими секретных шифротелеграмм 4-й бригады Национальной гвардии Украины, из которых следует, что до 28 февраля войска должны были подготовиться и в марте 2022 года начать боевые действия на Донбассе. *Нацбатальон «Азов», входящий в состав вооруженных сил Украины, признан экстремистским и запрещен в Российской Федерации Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Бойцы Донецкой народной Республики совместно с военными РФ эвакуировали 47 членов экипажей двух иностранных кораблей, блокированных националистами «Азова» (признан экстремистским и запрещен на территории РФ) в порту Мариуполя. Об этом сообщили в Народной милиции ДНР. «В ходе выполнения боевых задач в порту города Мариуполя военнослужащими ВС РФ и ДНР деблокированы находящиеся на судах 47 членов экипажей из России, Азербайджана, Египта и Украины. Члены экипажей кораблей не могли вовремя покинуть зону боевых действий из-за установленных националистами мин», — говорится в сообщении в telegram-канале ДНР. В Народной милиции республики ранее сообщалось, что украинские националисты захватили два иностранных судна в морском порту Мариуполя. Россия ранее начала вынужденную специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин сообщил, что целью спецоперацию является освобождение жителей Донбасса от многолетнего геноцида. В Минобороны РФ представили оригиналы захваченных российскими военнослужащими секретных шифротелеграмм 4-й бригады Национальной гвардии Украины, из которых следует, что до 28 февраля войска должны были подготовиться и в марте 2022 года начать боевые действия на Донбассе. *Нацбатальон «Азов», входящий в состав вооруженных сил Украины, признан экстремистским и запрещен в Российской Федерации