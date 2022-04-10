Минобороны: Киев готовит атаки на жителей, чтобы обвинить РФ

10 апреля 2022 в 22:17 Размер текста - 17 +

Украина и западные страны готовят атаки на жителей Раговки, заявили в Минобороны Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина при поддержке стран Запада готовит акции с массовым уничтожения мирных жителей, чтобы после обвинить в этом Вооруженные силы России и войска Луганской народной республики. Информацию об этом приводит Министерство обороны РФ. «Официальный Киев при поддержке ряда стран коллективного Запада продолжает подготовку чудовищных и безжалостных акций с массовым уничтожением мирных жителей в Луганской Народной Республике с целью дальнейшего обвинения Вооруженных Сил России и формирований ЛНР», — указано в заявлении Минобороны. Оно опубликовано на официальном сайте ведомства. По данным Минобороны, Киев и западные коллеги собираются провести провокацию в населенном пункте Раговка Киевской области. В частности, там хотят снять постановочные поиск и вскрытие мест массового захоронения мирных жителей, якобы убитых российскими военнослужащими. Чтобы придать большей достоверности картине, к съемкам будут привлечены группы украинских судебно-медицинских экспертов и сотрудники национальной полиции. Украинские СМИ ранее представили кадры, якобы демонстрирующие массовые убийства мирных жителей российскими военными в городе Буча Киевской области. В Минобороны РФ назвали этот ролик фейком, который поддерживается западными СМИ. Заявление Минобороны позже подтвердили российские эксперты из МГИМО. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация, а также помощь республикам Донбасса. С украинской стороны, по жалобам народной милиции ЛНР и ДНР, продолжаются обстрелы мирных жителей независимых республик. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Украина при поддержке стран Запада готовит акции с массовым уничтожения мирных жителей, чтобы после обвинить в этом Вооруженные силы России и войска Луганской народной республики. Информацию об этом приводит Министерство обороны РФ. «Официальный Киев при поддержке ряда стран коллективного Запада продолжает подготовку чудовищных и безжалостных акций с массовым уничтожением мирных жителей в Луганской Народной Республике с целью дальнейшего обвинения Вооруженных Сил России и формирований ЛНР», — указано в заявлении Минобороны. Оно опубликовано на официальном сайте ведомства. По данным Минобороны, Киев и западные коллеги собираются провести провокацию в населенном пункте Раговка Киевской области. В частности, там хотят снять постановочные поиск и вскрытие мест массового захоронения мирных жителей, якобы убитых российскими военнослужащими. Чтобы придать большей достоверности картине, к съемкам будут привлечены группы украинских судебно-медицинских экспертов и сотрудники национальной полиции. Украинские СМИ ранее представили кадры, якобы демонстрирующие массовые убийства мирных жителей российскими военными в городе Буча Киевской области. В Минобороны РФ назвали этот ролик фейком, который поддерживается западными СМИ. Заявление Минобороны позже подтвердили российские эксперты из МГИМО. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация, а также помощь республикам Донбасса. С украинской стороны, по жалобам народной милиции ЛНР и ДНР, продолжаются обстрелы мирных жителей независимых республик.