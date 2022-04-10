Захарова обвинила ЕС в шантаже

Не Россия шантажирует ЕС поставками газа, а наоборот, это делают европейские страны, вводя санкции против РФ и наращивая вооруженные силы у ее границ. Так считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Это Европейский Союз шантажирует Россию санкциями и угрозами новых рестрикций, наращиванием вооруженных сил своих стран по периметру российских границ, поставками вооружений всех видов на Украину. Забыла добавить „много лет“», — написала Захарова в Telegram. Так она ответила на слова главы МИД Италии Луиджи Ди Майо, который сказал, что договор по газу в Алжире позволит им ответить на возможный «российский шантаж».
Ранее Евросоюз принял пятый пакет санкций в отношении России из-за начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин сообщил, что цель спецоперации — защитить жителей Донбасса от геноцида. Санкции президент назвал попыткой Запада «отменить Россию». В Европарламенте, в частности, потребовали запретить поставки нефти и газа из России.
Не Россия шантажирует ЕС поставками газа, а наоборот, это делают европейские страны, вводя санкции против РФ и наращивая вооруженные силы у ее границ. Так считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Это Европейский Союз шантажирует Россию санкциями и угрозами новых рестрикций, наращиванием вооруженных сил своих стран по периметру российских границ, поставками вооружений всех видов на Украину. Забыла добавить „много лет“», — написала Захарова в Telegram. Так она ответила на слова главы МИД Италии Луиджи Ди Майо, который сказал, что договор по газу в Алжире позволит им ответить на возможный «российский шантаж». Ранее Евросоюз принял пятый пакет санкций в отношении России из-за начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин сообщил, что цель спецоперации — защитить жителей Донбасса от геноцида. Санкции президент назвал попыткой Запада «отменить Россию». В Европарламенте, в частности, потребовали запретить поставки нефти и газа из России.