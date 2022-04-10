Захарова обвинила ЕС в шантаже

11 апреля 2022 в 00:40 Размер текста - 17 +

«Это Европейский Союз шантажирует Россию санкциями», а не наоборот, считает Захарова Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Газовый кризис в Европе Не Россия шантажирует ЕС поставками газа, а наоборот, это делают европейские страны, вводя санкции против РФ и наращивая вооруженные силы у ее границ. Так считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Это Европейский Союз шантажирует Россию санкциями и угрозами новых рестрикций, наращиванием вооруженных сил своих стран по периметру российских границ, поставками вооружений всех видов на Украину. Забыла добавить „много лет“», — написала Захарова в Telegram. Так она ответила на слова главы МИД Италии Луиджи Ди Майо, который сказал, что договор по газу в Алжире позволит им ответить на возможный «российский шантаж». Ранее Евросоюз принял пятый пакет санкций в отношении России из-за начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин сообщил, что цель спецоперации — защитить жителей Донбасса от геноцида. Санкции президент назвал попыткой Запада «отменить Россию». В Европарламенте, в частности, потребовали запретить поставки нефти и газа из России. Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Не Россия шантажирует ЕС поставками газа, а наоборот, это делают европейские страны, вводя санкции против РФ и наращивая вооруженные силы у ее границ. Так считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Это Европейский Союз шантажирует Россию санкциями и угрозами новых рестрикций, наращиванием вооруженных сил своих стран по периметру российских границ, поставками вооружений всех видов на Украину. Забыла добавить „много лет“», — написала Захарова в Telegram. Так она ответила на слова главы МИД Италии Луиджи Ди Майо, который сказал, что договор по газу в Алжире позволит им ответить на возможный «российский шантаж». Ранее Евросоюз принял пятый пакет санкций в отношении России из-за начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин сообщил, что цель спецоперации — защитить жителей Донбасса от геноцида. Санкции президент назвал попыткой Запада «отменить Россию». В Европарламенте, в частности, потребовали запретить поставки нефти и газа из России.