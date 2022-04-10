В Минфине обвинили Запад в попытках довести Россию до дефолта

11 апреля 2022 в 01:00 Размер текста - 17 +

Силуанов рассказал о попытках Запада довести РФ до дефолта Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Действия западных стран в отношении РФ направлены на нанесение ущерба ее репутации, поэтому они всеми силами пытаются довести страну до дефолта. Об этом заявил глава Минфина России Антон Силуанов. «Если есть возможность каким-то образом ограничить активность наших предпринимателей, причинить вред нашим людям, нанести ущерб имиджу страны, а дефолт — это удар по имиджу страны как надежного заемщика, Запад будет всеми силами стараться реализовать это», — сказал Силуанов в интервью телеканалу «РЕН ТВ». По словам министра, несмотря на блокировки валютных счетов и резервов, Россия сделала все возможное, чтобы погасить обязательства в валюте. «Мы до последнего момента даже в этих условиях проводили наши расчеты в долларах по своим обязательствам, получая так называемые лицензии, разрешения на задействие наших валютных средств», — заключил он. Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине. Санкционное давление на Россию продолжается с начала 2000-х и обострилось в последние месяцы. Президент России Владимир Путин заявлял, что их цель — отмена России, запрет ее культуры, табу на правду об истории России и ее роли в важнейших мировых событиях. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что дефолт 1998 года маловероятен в современной России. Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Действия западных стран в отношении РФ направлены на нанесение ущерба ее репутации, поэтому они всеми силами пытаются довести страну до дефолта. Об этом заявил глава Минфина России Антон Силуанов. «Если есть возможность каким-то образом ограничить активность наших предпринимателей, причинить вред нашим людям, нанести ущерб имиджу страны, а дефолт — это удар по имиджу страны как надежного заемщика, Запад будет всеми силами стараться реализовать это», — сказал Силуанов в интервью телеканалу «РЕН ТВ». По словам министра, несмотря на блокировки валютных счетов и резервов, Россия сделала все возможное, чтобы погасить обязательства в валюте. «Мы до последнего момента даже в этих условиях проводили наши расчеты в долларах по своим обязательствам, получая так называемые лицензии, разрешения на задействие наших валютных средств», — заключил он. Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине. Санкционное давление на Россию продолжается с начала 2000-х и обострилось в последние месяцы. Президент России Владимир Путин заявлял, что их цель — отмена России, запрет ее культуры, табу на правду об истории России и ее роли в важнейших мировых событиях. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что дефолт 1998 года маловероятен в современной России.