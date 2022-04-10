Зампостпреда РФ рассказал о судьбе России в Совбезе ООН

11 апреля 2022 в 04:17 Размер текста - 17 +

Исключение России из Совбеза ООН невозможно, заявил Полянский Фото: официальный сайт Президента России kremlin.ru новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Исключение России из Совета Безопасности ООН и из организации в целом невозможно даже теоретически. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский. «Что касается даже теоретического исключения России из Совбеза ООН, то это невозможно. Такое решение должно быть одобрено в том числе Совбезом, а в Совбезе у нас право вето, то же самое касается и вообще исключения России из ООН», — сказал Полянский в беседе с «Известиями». По его словам, исключение России будет означать слом всей системы, которая базируется на международном праве и Уставе ООН. Соответствующую позицию нехотя признают и сами американцы, отметил политик. Ранее в США признали, что исключить Россию из Совбеза ООН невозможно. Участие России в организации в качестве постоянного члена прописано в статье 23 Устава организации наравне с Китаем, Францией, Великобританией и США. Для исключения РФ необходимо вносить поправку в Устав ООН, собрав подписи всех постоянных членов Совбеза. При этом Россия имеет право вето на подобное предложение. Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине. Санкционное давление на Россию продолжается с начала 2000-х и обострилось в последние месяцы. Президент России Владимир Путин заявлял, что их цель — «отмена» России, запрет ее культуры и роли в важнейших мировых событиях. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Исключение России из Совета Безопасности ООН и из организации в целом невозможно даже теоретически. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский. «Что касается даже теоретического исключения России из Совбеза ООН, то это невозможно. Такое решение должно быть одобрено в том числе Совбезом, а в Совбезе у нас право вето, то же самое касается и вообще исключения России из ООН», — сказал Полянский в беседе с «Известиями». По его словам, исключение России будет означать слом всей системы, которая базируется на международном праве и Уставе ООН. Соответствующую позицию нехотя признают и сами американцы, отметил политик. Ранее в США признали, что исключить Россию из Совбеза ООН невозможно. Участие России в организации в качестве постоянного члена прописано в статье 23 Устава организации наравне с Китаем, Францией, Великобританией и США. Для исключения РФ необходимо вносить поправку в Устав ООН, собрав подписи всех постоянных членов Совбеза. При этом Россия имеет право вето на подобное предложение. Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине. Санкционное давление на Россию продолжается с начала 2000-х и обострилось в последние месяцы. Президент России Владимир Путин заявлял, что их цель — «отмена» России, запрет ее культуры и роли в важнейших мировых событиях.