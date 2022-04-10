СМИ оценили перспективу «смерти» доллара

11 апреля 2022 в 04:45 Размер текста - 17 +

Превращение доллара в оружие может подорвать его, считают авторы FT Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Превращение доллара в оружие США может подорвать американскую валюту и расколоть международную финансовую систему. Об этом пишет газета Financial Times. По мнению обозревателей, многие страны получили стимул к обходу доллара после заморозки валютных резервов России. «Открыто превращая таким образом доллар в оружие, США и их союзники рискуют спровоцировать ответный удар, который может подорвать американскую валюту и расколоть международную финансовую систему на конкурирующие блоки», — пишет издание. По словам авторов, «смерть доллара» произойдет в случае отхода от американской валюты в ближайшие годы. Ранее аналитик ФГ «Финам» Андрей Маслов заявлял, что доллар лишится своего мирового господства, если потеряет стабильность или в случае масштабного мирового кризиса. Начальник управления инвестиционных стратегий «БКС Мир инвестиций» Максим Шеин заявил. что доллар США уже перестает быть основной мировой валютой. По его мнению, американская валюта «увядает» из-за невозможности США обеспечить рост мировой экономики. Директор региональной сети по работе с состоятельными клиентами «БКС Мир инвестиций» Григорий Сосновский убежден, что отказ России от платежей в евро и долларах, а также продажа газа за рубли являются «точкой отсчета», с которой начался крах доллара. Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Превращение доллара в оружие США может подорвать американскую валюту и расколоть международную финансовую систему. Об этом пишет газета Financial Times. По мнению обозревателей, многие страны получили стимул к обходу доллара после заморозки валютных резервов России. «Открыто превращая таким образом доллар в оружие, США и их союзники рискуют спровоцировать ответный удар, который может подорвать американскую валюту и расколоть международную финансовую систему на конкурирующие блоки», — пишет издание. По словам авторов, «смерть доллара» произойдет в случае отхода от американской валюты в ближайшие годы. Ранее аналитик ФГ «Финам» Андрей Маслов заявлял, что доллар лишится своего мирового господства, если потеряет стабильность или в случае масштабного мирового кризиса. Начальник управления инвестиционных стратегий «БКС Мир инвестиций» Максим Шеин заявил. что доллар США уже перестает быть основной мировой валютой. По его мнению, американская валюта «увядает» из-за невозможности США обеспечить рост мировой экономики. Директор региональной сети по работе с состоятельными клиентами «БКС Мир инвестиций» Григорий Сосновский убежден, что отказ России от платежей в евро и долларах, а также продажа газа за рубли являются «точкой отсчета», с которой начался крах доллара.