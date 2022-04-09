Пермские власти рассказали, когда ждут эшелон с беженцами из ДНР

Пермский край готов принять полторы тысячи беженцев Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Беженцы с Донбасса и Украины

Поезд с беженцами из Донбасса прибудет в Пермь после 12 апреля. Об этом сообщил вице-премьер Пермского края Александр Борисов.

«Есть вероятность, что поезд с беженцами прибудет в Пермский край из Ростовской области после 12 апреля. Однако пока это предварительная информация», — отметил Борисов в беседе с «АиФ-Прикамье».

По его словам, самостоятельно в Пермский край прибыли 173 человека. Среди них — 44 ребенка. Переселенцы живут у своих родственников в 18 муниципалитетах Прикамья. Больше всего — в Перми (94 человека). Еще 17 человек остановились в Березниках, 10 — в Соликамске, 6 — в Чайковском.

Постановлением правительства РФ предусмотрено, что Пермский край должен быть готов к размещению 1510 беженцев. Ранее региональные власти объявляли о том, что смогут разместить до 700 человек. Школы и детсады Прикамья принимают детей беженцев для продолжения обучения.

Россия начала вынужденную спецоперацию по прекращению геноцида русских в ДНР и ЛНР 24 февраля. Российская армия проводит атаки высокоточным оружием по объектам военной инфраструктуры Украины. Главный приоритет — исключение жертв среди мирных жителей. ВСУ, напротив, использует их в качестве живого щита, размещая огневые позиции прямо в жилых домах.