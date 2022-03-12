Правительство распределило беженцев с Украины по регионам УрФО

Правительство РФ распределило беженцев с Украины по пунктам временного размещения в регионах России. В регионы Уральского федерального округа отправят более 4 тысяч беженцев. Соответствующее постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
Согласно постановлению, больше всего беженцев примет Свердловская область — 1650. В Тюменскую область приедет 1600 беженцев, в Ханты-Мансийский автономный округ — 572, в Челябинскую область — 565, в Ямало-Ненецкий автономный округ — 200, в Курганскую область — 100. В Пермский край (Приволжский ФО) — 1510.
Ранее Россия объявила «режим тишины» для эвакуации мирных жителей с Украины, где проходит специальная операция РФ. Президент России Владимир Путин поблагодарил всех россиян, которые оказывают помощь беженцам, пишет RT. По данным военного комиссариата ООН, с начал специальной операции Украину покинули более 2,5 млн человек.
Правительство РФ распределило беженцев с Украины по пунктам временного размещения в регионах России. В регионы Уральского федерального округа отправят более 4 тысяч беженцев. Соответствующее постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. Согласно постановлению, больше всего беженцев примет Свердловская область — 1650. В Тюменскую область приедет 1600 беженцев, в Ханты-Мансийский автономный округ — 572, в Челябинскую область — 565, в Ямало-Ненецкий автономный округ — 200, в Курганскую область — 100. В Пермский край (Приволжский ФО) — 1510. Ранее Россия объявила «режим тишины» для эвакуации мирных жителей с Украины, где проходит специальная операция РФ. Президент России Владимир Путин поблагодарил всех россиян, которые оказывают помощь беженцам, пишет RT. По данным военного комиссариата ООН, с начал специальной операции Украину покинули более 2,5 млн человек.