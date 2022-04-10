Сотрудники Pandora жалуются, что их заставляют увольняться

Pandora заявила об уходе из России 10 марта 2022 года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Сотрудники сети ювелирных магазинов Pandora в Екатеринбурге жалуются, что руководство принуждает их писать заявления об увольнении по собственному желанию. Об этом URA.RU на анонимных условиях сообщили несколько сотрудников сети.

«Начальство просило написать заявление на увольнение по собственному желанию. Изначально я долго с этим боролась, но под гнетом со стороны начальства все-таки его написала», — пояснила сотрудница Pandora.

Также сотрудники рассказали URA.RU, что в магазины приходили представители Государственной инспекции труда по Свердловской области. Проверки связаны с публикацией URA.RU о том, что сотрудники сети ювелирных магазинов Pandora жаловались на урезание зарплаты и сокращение штата.

Журналисту URA.RU не удалось дозвониться до пресс-службы ведомства для получения комментария — никто не взял трубку. Принужденная к увольнению сотрудница уточнила, что она обращалась в инспекцию труда, но ей не помогли, сославшись на мораторий проверок. «Посоветовали ничего не подписывать», — рассказала уволившаяся девушка.

Датская компания Pandora прекратила на неопределенный срок все деловые отношения с Россией и Белоруссией из-за российской спецоперации на территории Украины, о начале которой объявил президент РФ Владимир Путин утром 24 февраля. Страны ЕС, США и ряд других государств ввели масштабные санкции против РФ. Большинство зарубежных предприятий, работавших в России, заявили об уходе из страны.

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