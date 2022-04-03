03 апреля 2022
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Сотрудники Pandora в Екатеринбурге жалуются на снижение зарплаты

© Служба новостей «URA.RU»
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Магазины Пандора, Адидас и Юникло в ТРЦ Гринвич после объявления о закрытии. Екатеринбург , магазин pandora
Магазины работают, потому как распродают остатки украшений Фото:
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Сотрудники сети ювелирных магазинов Pandora жалуются на урезание зарплаты и сокращение штата. Об этом URA.RU рассказал один из работников на условиях анонимности.

«В каждом из филиалов [бренда Pandora] в Екатеринбурге сократили часть сотрудников. А еще нам изменили зарплату, говорят, что останется на прежнем уровне, но даже не зная математику, можно вычислить, что сумма уменьшилась», — рассказал собеседник агентства. Оперативно получить комментарий от представителей бренда в Екатеринбурге не удалось.

Несмотря на временный уход бренда из России (из-за санкций в ответ на спецоперацию ВС РФ на Украине), магазин в «Гринвиче» продолжает работать. По словам сотрудников, Pandora не прекращает работу, а приостанавливает поставки. Вопреки всему на складах российских Pandora остается украшений на полгода активных продаж, включая и новые коллекции, рассказывают работники бренда.

Ранее на сокращения жаловались сотрудники «М.Видео» в Екатеринбурге. По их словам, из магазинов в Екатеринбурге сократили более 30 сотрудников, хотя в пресс-службе компании «М.Видео — Эльдорадо» информацию опровергают.

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Сотрудники сети ювелирных магазинов Pandora жалуются на урезание зарплаты и сокращение штата. Об этом URA.RU рассказал один из работников на условиях анонимности. «В каждом из филиалов [бренда Pandora] в Екатеринбурге сократили часть сотрудников. А еще нам изменили зарплату, говорят, что останется на прежнем уровне, но даже не зная математику, можно вычислить, что сумма уменьшилась», — рассказал собеседник агентства. Оперативно получить комментарий от представителей бренда в Екатеринбурге не удалось. Несмотря на временный уход бренда из России (из-за санкций в ответ на спецоперацию ВС РФ на Украине), магазин в «Гринвиче» продолжает работать. По словам сотрудников, Pandora не прекращает работу, а приостанавливает поставки. Вопреки всему на складах российских Pandora остается украшений на полгода активных продаж, включая и новые коллекции, рассказывают работники бренда. Ранее на сокращения жаловались сотрудники «М.Видео» в Екатеринбурге. По их словам, из магазинов в Екатеринбурге сократили более 30 сотрудников, хотя в пресс-службе компании «М.Видео — Эльдорадо» информацию опровергают.
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© Служба новостей «URA.RU»
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