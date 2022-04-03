Сотрудники Pandora в Екатеринбурге жалуются на снижение зарплаты

04 апреля 2022 в 12:39 Размер текста - 17 +

Сотрудники сети ювелирных магазинов Pandora жалуются на урезание зарплаты и сокращение штата. Об этом URA.RU рассказал один из работников на условиях анонимности. «В каждом из филиалов [бренда Pandora] в Екатеринбурге сократили часть сотрудников. А еще нам изменили зарплату, говорят, что останется на прежнем уровне, но даже не зная математику, можно вычислить, что сумма уменьшилась», — рассказал собеседник агентства. Оперативно получить комментарий от представителей бренда в Екатеринбурге не удалось. Несмотря на временный уход бренда из России (из-за санкций в ответ на спецоперацию ВС РФ на Украине), магазин в «Гринвиче» продолжает работать. По словам сотрудников, Pandora не прекращает работу, а приостанавливает поставки. Вопреки всему на складах российских Pandora остается украшений на полгода активных продаж, включая и новые коллекции, рассказывают работники бренда. Ранее на сокращения жаловались сотрудники «М.Видео» в Екатеринбурге. По их словам, из магазинов в Екатеринбурге сократили более 30 сотрудников, хотя в пресс-службе компании «М.Видео — Эльдорадо» информацию опровергают.