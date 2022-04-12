Олимпиец проведет тренировку юных уральцев по приглашению ЧЭМК

Желающих так много, что чемпиону Олимпиады придется провести две тренировки (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Олимпийский чемпион по дзюдо Беслан Мудранов 14 апреля проведет тренировку в челябинском Центре дзюдо «Электрометаллург». На занятия приедут также юные спортсмены из Тюмени, Орска, Каменск-Уральского и других городов УрФО. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе группы промышленной группы ЧЭМК, в спортивных центрах которой тренируются более 700 юных дзюдоистов.

«„Электрометаллург“ оплачивает нашим гостям из уральских городов проживание в местной гостинице на время сборов, ведь их визит очень полезен для развития дзюдо в Челябинске. Наши воспитанники на совместных тренировках приобретают новый опыт, в ходе спаррингов с новыми партнерами познаются новые школы борьбы и манеры ведения схватки. Даже во „Вконтакте“ у ребят после общения на сборах появятся новые друзья», — пояснил Центра дзюдо Денис Ярцев.

Позаниматься же под руководством прославленного чемпиона оказалось столько, что Беслана пришлось просить о проведении дополнительной тренировки. Мудранов с радостью согласился. После бросков и показательных удержаний с мальчиками и девочками он отправится в Центр олимпийской подготовки дзюдо, где в качестве гостя примет участие в большом спортивном турнире.

Также для воспитанников «Электрометаллурга», их родителей и тренерского состава на базе медицинского центра «Добрый доктор» реализуется проект «Спортмедика», целью которого является медицинское сопровождение детско-юношеского спорта, вовлечение родителей в спортивную жизнь будущего спортсмена. Перед началом сборов будет проведена лекция для родителей и предварительный осмотр группы детей для определения уровня спортивной подготовки организма, для рациональной программы тренировок.

На сегодня в Центре дзюдо «Электрометаллург» на двух площадках (школа на улице Российской и клуб на улице Кузнецова) бесплатно тренируются более 700 мальчишек и девчонок. Благодаря финансовой поддержке Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) все занятия для них бесплатны. Комбинат за свой счет снабжает Центр дзюдо необходимой спортивной экипировкой, которую хватает для всех желающих заняться спортом челябинцев. Обе школы постоянно ведут набор новых воспитанников, каждые два месяца начиная тренировки из групп, где состоят только новички.

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