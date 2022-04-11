Советник главы ДНР: Запад помогал продвигать нацизм на Украине

11 апреля 2022 в 20:55 Размер текста - 17 +

Католический благотворительный фонд сотрудничал с нацбатальоном «Азов»* Фото: Валентина Свистунова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Западные благотворительные фонды под эгидой ООН и католической церкви сотрудничали с националистами «Азова» (запрещен и признан экстремистским в РФ) в Мариуполе и распространяли экстремистскую литературу с антироссийской пропагандой. Об этом URA.RU рассказал офицер, советник председателя правительства ДНР Ян Гагин. «По мере освобождения Мариуполя и других городов мы получаем все больше подтверждений того, что иностранное присутствие на Украине было не только военным. Нам известно, что на Украине активно работали различные благотворительные фонды, которые распространяли литературу экстремистского характера, направленную на то, чтобы расчеловечить все русское. В Мариуполе, например, работал католический фонд „Каритас“, который очень тесно взаимодействовал с „Азовом“. Еще одна достаточно известная организация, работавшая с населением в Мариуполе — это фонд „Эразмус“. Местное население говорит, что эти фонды читали различные лекции, распространяли антироссийскую литературу. К слову некоторые из подобных изданий публиковались под эгидой ООН», — рассказал Ян Гагин. Собеседник агентства также подчеркнул, что с подачи этих же фондов националисты притесняли представителей московского патриархата в Мариуполе. Бойцы «Азова» угрожали батюшкам убийством и расстреливали храмы. Статья по теме Советник главы ДНР: «Факты указывают, что НАТО командует ВСУ» *Национальный батальон «Азов», формально входящий в состав вооруженных сил Украины, запрещен в России и признан экстремистским. Президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине 24 февраля. Он подчеркнул, что это было вынужденное решение, поскольку жители Донбасса восемь лет подвергались геноциду, против них были организованы карательные военные операции. Свидетельства того, что украинские националисты продолжают убивать мирных жителей, размещая огневые позиции прямо в жилых домах, маскируя опорные пункты и технику в жилой застройке появляются до сих пор. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Западные благотворительные фонды под эгидой ООН и католической церкви сотрудничали с националистами «Азова» (запрещен и признан экстремистским в РФ) в Мариуполе и распространяли экстремистскую литературу с антироссийской пропагандой. Об этом URA.RU рассказал офицер, советник председателя правительства ДНР Ян Гагин. «По мере освобождения Мариуполя и других городов мы получаем все больше подтверждений того, что иностранное присутствие на Украине было не только военным. Нам известно, что на Украине активно работали различные благотворительные фонды, которые распространяли литературу экстремистского характера, направленную на то, чтобы расчеловечить все русское. В Мариуполе, например, работал католический фонд „Каритас“, который очень тесно взаимодействовал с „Азовом“. Еще одна достаточно известная организация, работавшая с населением в Мариуполе — это фонд „Эразмус“. Местное население говорит, что эти фонды читали различные лекции, распространяли антироссийскую литературу. К слову некоторые из подобных изданий публиковались под эгидой ООН», — рассказал Ян Гагин. Собеседник агентства также подчеркнул, что с подачи этих же фондов националисты притесняли представителей московского патриархата в Мариуполе. Бойцы «Азова» угрожали батюшкам убийством и расстреливали храмы. *Национальный батальон «Азов», формально входящий в состав вооруженных сил Украины, запрещен в России и признан экстремистским. Президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине 24 февраля. Он подчеркнул, что это было вынужденное решение, поскольку жители Донбасса восемь лет подвергались геноциду, против них были организованы карательные военные операции. Свидетельства того, что украинские националисты продолжают убивать мирных жителей, размещая огневые позиции прямо в жилых домах, маскируя опорные пункты и технику в жилой застройке появляются до сих пор.