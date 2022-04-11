В Пермском крае перенесли важные выборы

Выборы в Кудымкаре хотели провести в мае Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Выборы в думу объединенного Кудымкара решено провести в единый день голосования в сентябре 2021 года. Об этом сообщил источник URA.RU в политэлитах региона. Ранее их планировалось провести в конце мая-начале июня.

«На выборах в мае настаивало реготделение „Единой России“. Но логика их непонятна. Они не смогли убедить в необходимости этого решения ни краевую администрацию, ни избирком», — рассказывает источник. Другой собеседник в политтусовке региона отмечает, что, возможно, решение было принято в связи со сложностями в финансировании кампании.

В пресс-службе избирательной комиссии Пермского края URA.RU подтвердили, что выборы в Кудымкаре состоятся в сентябре. «Согласно требованиям законодательства, выборы думы вновь образованного муниципалитета должны состояться в течение года с момента вступления закона о его создании в силу. В этот период попадает и единый день голосования 11 сентября», — пояснили в крайизбиркоме. Закон об объединении Кудымкара с Кудымкарским районом вступил в силу 8 марта.

О том, что выборы намечены на май, в своем telegram-канале сообщало 9 февраля реготделение «Единой России». Там же анонсировалось, что праймериз партии на эти выборы пройдут в марте. Оргкомитет по их проведению возглавил секретарь регионального отделения «Единой России» Станислав Швецов. В пресс-службе краевого отделения ЕР сообщили, что итоги предварительного голосования легитимны при сдвиге даты голосования. «По поводу сдвига даты голосования на сентябрь 2022 года: региональное отделение партии не уполномочено решать подобные вопросы», — отметили в партии.

Закон об объединении Кудымкара (городского округа) и Кудымкарского района (муниципального округа) депутаты заксобрания приняли в январе 2022 года. Параллельно было принято решение о выплатах чиновникам, которые лишатся должностей в результате муниципальной реформы. Это было нужно для того, чтобы задобрить кудымкарские элиты.

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