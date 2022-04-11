Басурин озвучил план штурма «Азовстали» в Мариуполе

11 апреля 2022 в 18:13 Размер текста - 17 +

Эдуард Басурин рассказал, как будут брать «Азовсталь» в Мариуполе Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В штурме подземных укреплений завода «Азовсталь» в Мариуполе отсутствует смысл, поэтому для для выполнения этого необходимо «обратиться к химическим войскам». Такое заявление сделал представитель Народной милиции Донецкой народной республики Эдуард Басурин. «Там подземные этажи, поэтому брать данный объект штурмом смысла не имеет. Потому что можно положить большое количество своих солдат, а противник потерь как таковых не понесет. Поэтому на данный момент надо разобраться с блокировкой этого завода, найти все выходы и входы — в принципе, это возможно сделать. А после этого уже обратиться, я думаю, к химическим войскам, которые найдут способ, как выкурить кротов из своих нор», — сказал Басурин в эфире «Первого канала». Басурин также отметил, что на данный момент затруднительно оценить численность боевиков на заводе. «Точную цифру назвать никто не сможет, даже те нацики, которые там находятся. Это данные только предварительные — 3, может, 4 тысячи», — отметил он. Ранее сообщалось, что на территории завода «Азовсталь» в Мариуполе по-прежнему находятся не менее 3 тысяч боевиков. Кроме того, в порту Мариуполя, на судне «Азов Конкорд» удерживались националистами 14 моряков. Когда последних выбили из порта, российских моряков удалось освободить, дополняет «Царьград». С 24 февраля на Украине проводится спецоперация РФ по денацификации и демилитаризации территории. По словам президента России Владимира Путина, речи об оккупации государства не идет. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

В штурме подземных укреплений завода «Азовсталь» в Мариуполе отсутствует смысл, поэтому для для выполнения этого необходимо «обратиться к химическим войскам». Такое заявление сделал представитель Народной милиции Донецкой народной республики Эдуард Басурин. «Там подземные этажи, поэтому брать данный объект штурмом смысла не имеет. Потому что можно положить большое количество своих солдат, а противник потерь как таковых не понесет. Поэтому на данный момент надо разобраться с блокировкой этого завода, найти все выходы и входы — в принципе, это возможно сделать. А после этого уже обратиться, я думаю, к химическим войскам, которые найдут способ, как выкурить кротов из своих нор», — сказал Басурин в эфире «Первого канала». Басурин также отметил, что на данный момент затруднительно оценить численность боевиков на заводе. «Точную цифру назвать никто не сможет, даже те нацики, которые там находятся. Это данные только предварительные — 3, может, 4 тысячи», — отметил он. Ранее сообщалось, что на территории завода «Азовсталь» в Мариуполе по-прежнему находятся не менее 3 тысяч боевиков. Кроме того, в порту Мариуполя, на судне «Азов Конкорд» удерживались националистами 14 моряков. Когда последних выбили из порта, российских моряков удалось освободить, дополняет «Царьград». С 24 февраля на Украине проводится спецоперация РФ по денацификации и демилитаризации территории. По словам президента России Владимира Путина, речи об оккупации государства не идет.