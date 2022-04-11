Медведев: РФ не будет в отместку «идиотам» закрываться от мира

12 апреля 2022 в 00:44 Размер текста - 17 +

Медведев посоветовал Западу «не злить русских, чтобы не оказаться подо льдом Чудского озера» Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Россия не будет закрываться от мира «в отместку идиотам», в том числе в сфере культуры. Такое мнение высказал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. «Россия не будет в отместку идиотам закрываться от мира. Никакой автаркии, в том числе в области культуры, ожидать не следует. У нас насыщенная повестка со странами СНГ, БРИКС, Латинской Америки и Африки. В этих государствах проживают миллиарды адекватно настроенных людей, которые нас ценят, любят и ждут», — написал Медведев в своем telegram-канале. Зампред Совбеза Медведев также отметил, что для взаимодействия с ними открыты ультрасовременные музеи современного искусства на Ближнем Востоке и в Юго-Восточной Азии. Он не сомневается в том, что власти и профильные организации помогут молодым музыкантам, режиссерам, художникам, дизайнерам и иным представителям творческих профессий России не выпасть из международной обоймы. Медведев добавил, что представителям вырождающегося европейского истеблишмента необходимо посмотреть фильм «Александр Невский» и послушать финальную кантату. Он посоветовал Западу «не злите русских, верните чужое, дабы в итоге снова не оказаться подо льдом Чудского озера». Ранее сообщалось, что Медведев считает, что санкции, введенные Западом против России, могут решить ряд проблем внутри страны. Он убежден, что основная цель введенных ограничений — ослабить Россию, вызвать недовольство народа, которое может перерасти в «последующее смещение власти». Однако, сейчас происходит укрепление политического режима. Россия ранее начала вынужденную спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин сообщил, что целью спецоперацию является освобождение жителей Донбасса от многолетнего геноцида. Согласно данным опроса ВЦИОМ, 79% респондентов поддержали решение президента. В Минобороны РФ подчеркнули, что приоритетом российской армии является предотвращение жертв среди мирного населения. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Россия не будет закрываться от мира «в отместку идиотам», в том числе в сфере культуры. Такое мнение высказал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. «Россия не будет в отместку идиотам закрываться от мира. Никакой автаркии, в том числе в области культуры, ожидать не следует. У нас насыщенная повестка со странами СНГ, БРИКС, Латинской Америки и Африки. В этих государствах проживают миллиарды адекватно настроенных людей, которые нас ценят, любят и ждут», — написал Медведев в своем telegram-канале. Зампред Совбеза Медведев также отметил, что для взаимодействия с ними открыты ультрасовременные музеи современного искусства на Ближнем Востоке и в Юго-Восточной Азии. Он не сомневается в том, что власти и профильные организации помогут молодым музыкантам, режиссерам, художникам, дизайнерам и иным представителям творческих профессий России не выпасть из международной обоймы. Медведев добавил, что представителям вырождающегося европейского истеблишмента необходимо посмотреть фильм «Александр Невский» и послушать финальную кантату. Он посоветовал Западу «не злите русских, верните чужое, дабы в итоге снова не оказаться подо льдом Чудского озера». Ранее сообщалось, что Медведев считает, что санкции, введенные Западом против России, могут решить ряд проблем внутри страны. Он убежден, что основная цель введенных ограничений — ослабить Россию, вызвать недовольство народа, которое может перерасти в «последующее смещение власти». Однако, сейчас происходит укрепление политического режима. Россия ранее начала вынужденную спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин сообщил, что целью спецоперацию является освобождение жителей Донбасса от многолетнего геноцида. Согласно данным опроса ВЦИОМ, 79% респондентов поддержали решение президента. В Минобороны РФ подчеркнули, что приоритетом российской армии является предотвращение жертв среди мирного населения.