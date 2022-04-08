Медведев раскрыл, чем западные санкции помогут России

08 апреля 2022 в 19:30 Размер текста - 17 +

Дмитрий Медведев уверен, что сложившаяся ситуация с ограничениями стран ЕС и США — на руку России Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Санкции, введенный Западом против России, могут решить ряд проблем внутри страны. Так считает зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. «Для России во всей этой истории о санкциях принципиально лишь одно. Надо сделать все, чтобы незаконные санкции помогли решить нашей стране важнейшие производственные и технологические проблемы. Это очень трудно, но возможно», — отметил он в своем telegram-канале. Кроме того, Медведев убежден, что основная цель введенных ограничений — ослабить Россию, вызвать недовольство народа, которое может перерасти в «последующее смещение власти». Однако, сообщил зампред Совбеза, в результате происходит противоположное: происходит укрепление политического режима. А россияне сконцентрировали негативные эмоции «по отношению к тем государствам, которые ввели санкции». Ранее Медведев заявлял, что санкции Запада против России напоминают инквизицию, пишет RT. Он добавил, что сейчас чиновники недружественных стран «разве что не предлагают сразу бросать наших предпринимателей в костер», уточняет телеканал 360. По его словам, отмена права собственности для бизнеса РФ грозит множеством исков в международных судах. Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине. Несмотря на то, что войска РФ бережно относятся к жителям этой территории, а действия РФ направлены не на оккупацию, а на денацификацию и демилитаризацию Украины, ЕС и США ввели ограничения, которые коснулись банковского и экономического секторов. Президент России Владимир Путин заявлял, что их цель — отмена России, запрет ее культуры, табу на правду об истории России и ее роли в важнейших мировых событиях. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Санкции, введенный Западом против России, могут решить ряд проблем внутри страны. Так считает зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. «Для России во всей этой истории о санкциях принципиально лишь одно. Надо сделать все, чтобы незаконные санкции помогли решить нашей стране важнейшие производственные и технологические проблемы. Это очень трудно, но возможно», — отметил он в своем telegram-канале. Кроме того, Медведев убежден, что основная цель введенных ограничений — ослабить Россию, вызвать недовольство народа, которое может перерасти в «последующее смещение власти». Однако, сообщил зампред Совбеза, в результате происходит противоположное: происходит укрепление политического режима. А россияне сконцентрировали негативные эмоции «по отношению к тем государствам, которые ввели санкции». Ранее Медведев заявлял, что санкции Запада против России напоминают инквизицию, пишет RT. Он добавил, что сейчас чиновники недружественных стран «разве что не предлагают сразу бросать наших предпринимателей в костер», уточняет телеканал 360. По его словам, отмена права собственности для бизнеса РФ грозит множеством исков в международных судах. Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине. Несмотря на то, что войска РФ бережно относятся к жителям этой территории, а действия РФ направлены не на оккупацию, а на денацификацию и демилитаризацию Украины, ЕС и США ввели ограничения, которые коснулись банковского и экономического секторов. Президент России Владимир Путин заявлял, что их цель — отмена России, запрет ее культуры, табу на правду об истории России и ее роли в важнейших мировых событиях.